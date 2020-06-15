Украину сегодня хотят превратить в поставщика рабской рабочей силы

Об этом заявил журналист Андрей Пальчевский в "Прайме" телеканала "112 Украина". (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

«Один транш МВФ составляет одну смехотворную долю от того, что немцы выплачивают своим детям на самом деле. Просто родителям дают деньги по 300 евро и более, потому что в это время дети в школу не ходили, родители на работу не ходили, короче говоря, страна нуждается. А нам с этими 6 млрд, которые с точки зрения экономической – это смешные цифры… Что миллиард, что 6 миллиардов, они вполне сопоставимы с бытовыми расходами первых наших семей», - заявил он.

Пальчевский добавил, что с приходом новой власти старые схемы не прекратились.

«Уже научились у матерых, они уже садятся на схемы, которые были в 90-е и нулевые годы уже разработаны», - отметил журналист.

По словам Пальчевского, МВФ сегодня хочет Украину «унасекомить».

«Сегодняшние, так сказать, властители мира они вообще хотели бы Украину [превратить] в такую площадку для поставщиков рабской рабочей силы от Финляндии до Великобритании…», - подчеркнул он.

Напомним, Пальчевский об угрозах Зеленскому: "Можно ненавидеть президента. Можно ненавидеть его семью. Но..."

Как сообщала Politeka, Пальчевский разнес Зеленского из-за людей из "Квартал 95" у власти — пора собирать новую команду.

Также Politeka писала, что Пальчевский предупредил украинцев о революции покруче любого Майдана: "Нас довели до состояния скота".