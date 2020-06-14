Журналист Андрей Пальчевский возмутился, сколько людей из "Квартал 95" президент Владимир Зеленский "подтянул" в политику.

Как сообщает Politeka.net, он прокомментировал свежие подсчеты "Коммитета избирателей" в эфире телеканала "112 Украина" (чтобы посмотреть видео - скрольте вниз).

"У нас каждый год, учитывая историю происхождения президента, опустошается тот или иной город, поселок или область: от Чернигова до Кривого Рога. Интересно посмотреть на карту кумовства Зеленского. Вы помните выражение о том, что не будет, и вот я был поражен", - заявил Андрей Пальчевский. - "У всего есть предел. Я надеюсь, президент услышит, не знаю, слышит ли он Комитет избирателей, но 30 человек из "Квартала" - многовато во власти, вам не кажется?".

По словам телеведущего, уже нет смысла ругать команду действующего президента, которая показала себя во всей красе. Как считает Андрей Пальчевский, "Слуги народа" с треском провалятся на местных выборах из-за своих ошибок.

"Чтобы противостоять этим моментам, мне кажется, уже пора собирать зрелых людей в какую-то группу. Люди собираются по принципу себе подобных в стаи, как птицы... Наступает время, когда ругать Зеленского и его "зеленую" команду уже неприлично. Всё понятно - проехали мимо, конец... Я уверен, что не проголосуют в Киеве, они не наберут 5%, в больших городах будет полный провал. И этот провал обусловлен, в первую очередь, кадровой политикой", - подытожил Андрей Пальчевский.

Напомним, Пальчевский раскрыл феномен вируса в Украине: "Вы заметили, что он затрагивает только простых людей?".

Как сообщала Politeka, Пальчевский указал на огромную ошибку власти: "Эпидемия в Украине затянется из-за...".

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