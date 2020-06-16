Відома модель, актриса Емілі Ратаковськи блиснула принадами в новому тісному топі
Зірка - володарка сердець, а також любителька топів, в яких може похвалитися пишними грудьми, пише Politeka.net. У новому сторіз модель постала саме в такому одязі.
Емілі позувала в чорному топі на тонких лямках і з глибоким декольте. Наряд мав крій, що складається з двох трикутників тканини, які обтягнули її пишні груди.
Виріз посередині додав пікантності, а акцент у вигляді золотих ланцюжків лише притягував погляд. Також образ доповнили й інші прикраси.
Топік був коротким, тому зміг оголити тонку талію і пружний прес.
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Емілі заколола волосся, випустивши пару пасом біля обличчя. Вона дивилася в камеру, її обличчя прикрашали блиск на губах і чорні вії.
Фото було зроблено в машині під палючим сонцем.
Оскільки кадр був оприлюднений в сторіз, його ніхто не зміг відкрито прокоментувати. Проте, ймовірно, красуня отримала масу компліментів в особистому листуванні.
Нагадаємо, Емілі Ратаковськи опублікувала спекотне фото з машини. Модель одягла зелений топ з рожевими квіточками. Наряд був оригінальним, адже мав глибоке декольте, практично до пупка.
Тонка смуга на тілі між грудей лише підкреслювала стрункість красуні.
Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи позувала біля басейну в купальнику і кепці, боком на камеру. Завдяки цьому в кадр потрапила неймовірно тонка талія зірки, а також її значні форми.
Раніше повідомлялося, Емілі Ратаковськи з'явилася в незвичному бікіні, яке зовсім не приховувало її пружні форми і неймовірно струнку фігуру.
Нагадаємо, що Ратаковськи в міні-бікіні безсоромно підсмажила "булочки" на розкішному байку: "Дівчинка бомба".
Також Politeka писала, що Ратаковськи в одних ниточках замість купальника вразила красою на пляжі: "Солодка крихітка".
А ще Politeka повідомляла, що спокуслива Ратаковськи безсоромно роздяглася прямо на пляжі: "Скинь інше".