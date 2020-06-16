Не можна відірватися від зірки

Відома модель, актриса Емілі Ратаковськи блиснула принадами в новому тісному топі

Зірка - володарка сердець, а також любителька топів, в яких може похвалитися пишними грудьми, пише Politeka.net. У новому сторіз модель постала саме в такому одязі.

Емілі позувала в чорному топі на тонких лямках і з глибоким декольте. Наряд мав крій, що складається з двох трикутників тканини, які обтягнули її пишні груди.

Виріз посередині додав пікантності, а акцент у вигляді золотих ланцюжків лише притягував погляд. Також образ доповнили й інші прикраси.

Топік був коротким, тому зміг оголити тонку талію і пружний прес.

Емілі заколола волосся, випустивши пару пасом біля обличчя. Вона дивилася в камеру, її обличчя прикрашали блиск на губах і чорні вії.

Фото було зроблено в машині під палючим сонцем.

Оскільки кадр був оприлюднений в сторіз, його ніхто не зміг відкрито прокоментувати. Проте, ймовірно, красуня отримала масу компліментів в особистому листуванні.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи опублікувала спекотне фото з машини. Модель одягла зелений топ з рожевими квіточками. Наряд був оригінальним, адже мав глибоке декольте, практично до пупка.

Тонка смуга на тілі між грудей лише підкреслювала стрункість красуні.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи позувала біля басейну в купальнику і кепці, боком на камеру. Завдяки цьому в кадр потрапила неймовірно тонка талія зірки, а також її значні форми.

Раніше повідомлялося, Емілі Ратаковськи з'явилася в незвичному бікіні, яке зовсім не приховувало її пружні форми і неймовірно струнку фігуру.

Нагадаємо, що Ратаковськи в міні-бікіні безсоромно підсмажила "булочки" на розкішному байку: "Дівчинка бомба".

Також Politeka писала, що Ратаковськи в одних ниточках замість купальника вразила красою на пляжі: "Солодка крихітка".

А ще Politeka повідомляла, що спокуслива Ратаковськи безсоромно роздяглася прямо на пляжі: "Скинь інше".