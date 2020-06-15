Українська співачка Тіна Кароль поділилася думками про особливий день

У себе в Instagram артистка опублікувала колаж зі своїх фото, підписавши його загадковою фразою, передає Politeka.net. На фото Кароль виглядала дуже щасливою. Вона посміхалася і сміялася.

«15 червня - мій особливий день, і я не перестану посміхатися і радіти життю!», - підписала фото зірка.

В коментарях її пост викликав справжню бурю. Прихильники почали робити їй компліменти з приводу зовнішнього вигляду

«Ви така дуже гарна», «Чудова», «Прекрасна», «Наша красотуля», «Усмішка як з казки», «Красотуляяяя милашка», «Мега щасливий кіт», «Лапуля», "Так і треба, завжди посміхайся. Посмішка тобі так пасує", - пишуть користувачі мережі.

Багато шанувальників стали цікавитися, що ж такого особливого сталося 15 червня.

«А що за особливий день Тінуля?», «Тіночка, а що відбувається 15 червня?!», - запитали фани.

Сама Тіна залишила питання без відповіді, але віддані шанувальники відповіли замість неї.

«День вінчання», «Вона в цей день вийшла заміж», «Вийшла заміж Тіна 15 січня, а 15 червня було вінчання», «Ще у неї сьогодні ювілей 15 років на сцені», - пишуть люди.

Як відомо, Тіна Кароль була одружена з Євгеном Огіром, який помер від раку в 2013 році на 33 році життя.

Нагадаємо, що Кароль розбурхала видом в "траурному" платті: "Балан залишився в минулому".

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