Турецька модель Гюль Бахарі похвалилася значними формами в тісному вбранні, виставивши напоказ розкішне тіло

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Бахарі позує в тісному вбранні на тлі фіолетового світла, демонструючи значні форми в декольте. Доповнює образ гарний макіяж і кулон. При цьому дівчина задерла руки, демонструючи неймовірних розмірів принади.

Проте її прихильники не змогли сказати що-небудь про красу кумира, оскільки кадри Бахарі вирішила викинути у себе на сторінці, а в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецької Кардашьян, показала себе максимально привабливою.

На фото Гюль позує в темному платті з прозорими рукавами. Одяг була обтягує, тому підкреслила ідеальну фігуру красуні. Плаття і величезне декольте, яке показало пишний бюст красуні, який не був захований під білизною. Образ Бахарі доповнила стильною укладанням волосся і яскравим макіяжем.

Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Перська принцеса", "Втратив дар мови", "Добре, але вау", "Прекрасна принцеса", "Мені подобається, як ти одягаєшся".

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