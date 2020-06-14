Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком і переможниця проекту Даша Ульянова показала, як розважається на вулиці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Дівчинки , шпагат неминучий», - коротко йдеться у підписі.

Уточнимо, що на знімку Ульянова позує між двома машинами, демонстриуя ідеальний шпагат. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Кайф!», «гармата-ракета-бомба!», «як ти це робиш?», «Даша, ну ти це дуже красиво», «вау», «Мені цікаво, тобі не боляче?», «Ну і Дашка», - пишуть вони.

Раніше Даша, вчора признавшаяся, що закохана, розповіла є на проекті сценарій. Багато телеглядачі не вірять, що учасниці поводяться відверто, часом їх навіть звинувачують в награності, адже дівчата виглядають скуто, наче вперше грають свою непевну роль.

А ось Даша підкреслила, що на проекті сценарію все ж немає. Всі події відбуваються природним чином. Після декількох тижнів дівчата просто звикають до камер і взагалі не звертають на техніку ніякої уваги.

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