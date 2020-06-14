39-річна німецько-турецька акторка Нур Феттахоглу, яку люблять за роль в серіалі "Величне століття", здивувала ідеальною фігурою
У себе в сторіз в мережі Instagram красуня опублікувала фото, на якому разом з дітьми біжить у воду, передає Politeka.net. Актриса була одягнена в бікіні чорно кольору і солом'яний капелюх. Вона тримала дітей за руки і сміялася.
Варто відзначити, що на фото Феттахоглу засвітила зайве – плоский животик, пружну п'яту точку і тонку талію. На свій вік актриса знаходиться у чудовій фізичній формі.
Раніше ми писали, що актриса поділилася знімком, на якому позувала в променях призахідного сонця на березі річки. Вона була одягнена в бікіні і жовту довгу спідницю з дуже тонкої тканини. Феттахоглу підняла руки вгору, вхопившись за розпущене волосся.
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Крім цього, нещодавно актриса поділилася фото в білому купальнику з донькою на руках. Судячи з фото Нур, вона дуже багато часу проводить на пляжі.
Нагадаємо, що у «Величному столітті» Нур виконала роль головної наложниці султана Сулеймана. Незважаючи на те, що за роллю актриса була суперницею загальної улюблениці Роксолани, в житті актрису дуже люблять.
До речі, в серіалі у Нур було темне волосся, а в житті вона віддає перевагу рудому кольору волосся.
Нагадаємо, що Нур Феттахоглу розкрила пальто, засвітивши пружне тіло в мереживі: султан не встояв би.
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