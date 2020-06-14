Українська співачка Наталя Могилевська поділилася зворушливим фото зі своєю колишньою підопічною Регіною Тодоренко

Спільне фото Могилевська опублікувала у себе в Instagram в честь дня народження Регіни, передає Politeka.net. Артистка знайшла фото з шоу «Танці з зірками». На знімку дівчата стоять в обнімку, а Регіна цілує свою колишню начальницю в щоку.

«Моя люба дівчинка, з днем народження! Будь щаслива», - підписала фото Могилевська.

Як відомо, 14 червня Тодоренко виповнилося 30 років. Свою кар'єру вона починала в групі REAL O, продюсером якої була Могилевська. Група була досить популярною, але в один момент Тодоренко вирішила піти з колективу. Як зізнавалася співачка, тоді у неї виник конфлікт з Могилевською.

«Я думала, що справа дійде до суду. І в якийсь момент я просто сказала - не можу. І за станом здоров'я пішла», - зізналася Регіна.

За її словами, після цього вона зовсім не спілкувалася з Могилевською. Та не хотіла її бачити. Артистка наголосила, що Могилевська ігнорувала її шість років, а помиритися вони змогли лише під час випадкової зустрічі на шоу «Танці з зірками».

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