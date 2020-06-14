39-річна світська левиця, телеведуча і модель Періс Хілтон вразила гарячим фото з сестрою
Як передає Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Хілтон поділилася архівним кадром, на якому вона з молодшою сестрою Нікі Хілтон стоїть в обнімку в блискучих нарядах. Дівчата обіймаються і дивляться в кадр. Особливої пікантності фото додає той факт, що на них надіті блискучі трусики. У Періс надітий топ, а у Ніки майка з горлом. Крім цього, в фотошопі дівчатам приробили ангельські крила і німб над головою.
За день фото Хілтон подивилися понад 600 тисяч разів. В коментарях їй залишили масу компліментів.
«Супер ангели», «Мої улюблені сестри», «Дві найкрасивіші сестри у світі», «Улюблена королева», «Ви такі красиві», «Подвійна насолода», «Супер», - пишуть користувачі мережі.
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Як відомо, молодша сестра Періс Нікі Хілтон теж відома як світська левиця. Вона вела бурхливе світське життя до тих пір, поки не вийшла заміж за банкіра Джеймса Ротшильда. У пари народилося двоє дітей.
Раніше ми писали, що Періс Хілтон позувала в купальнику з довгим вирізом посередині грудей. Зірка мила машину і була вся в піні, натираючи автомобіль.
Нагадаємо, що розкішна Періс Хілтон роздяглася, поніжившись на килимі з кольорів: «Солодкий ангел».
Як повідомляла Politeka, гаряча Періс Хілтон позбулася одягу і показала справжню спокусу: "20-річні позаздрять".
Також Politeka писала, що розкішна Періс Хілтон в бікіні показала чудову фігуру у всій красі: «Крихітка на мільйон».