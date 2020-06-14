39-річна світська левиця, телеведуча і модель Періс Хілтон вразила гарячим фото з сестрою

Як передає Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Хілтон поділилася архівним кадром, на якому вона з молодшою сестрою Нікі Хілтон стоїть в обнімку в блискучих нарядах. Дівчата обіймаються і дивляться в кадр. Особливої пікантності фото додає той факт, що на них надіті блискучі трусики. У Періс надітий топ, а у Ніки майка з горлом. Крім цього, в фотошопі дівчатам приробили ангельські крила і німб над головою.

За день фото Хілтон подивилися понад 600 тисяч разів. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Супер ангели», «Мої улюблені сестри», «Дві найкрасивіші сестри у світі», «Улюблена королева», «Ви такі красиві», «Подвійна насолода», «Супер», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, молодша сестра Періс Нікі Хілтон теж відома як світська левиця. Вона вела бурхливе світське життя до тих пір, поки не вийшла заміж за банкіра Джеймса Ротшильда. У пари народилося двоє дітей.

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