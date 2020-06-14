Шеф-кухар і суддя українського кулінарного проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, яким блюдом можна урізноманітнити гриль меню
У себе в Instagram шеф-кухар опублікував докладну інструкцію, скориставшись якою кожен зможе приготувати собі таку страву, передає Politeka.net.
Вам знадобиться:
- 3 баклажана,
- 300 грам сиру сулугуні,
- 3 зубчики часнику,
- 2 ст. л. орегано,
- 2 ст. л. бальзамічного оцту,
- 200 грам томатів,
- 1 цибулина
- сіль, перець, оливкова олія.
Дрібно нарізаний часник і цибулю потрібно змішати з орегано, бальзамічним оцтом і оливковою олією. Сіль і перець треба додати за смаком.
Українці отримають щомісячну надбавку до пенсії, але пощастить не всім: хто залишиться без грошей
Ненафарбована брюнетка з "Квартал 95" одягла маску, але забула про ліфчик: "У спеку неможливо..."
Брежнєва на столі влаштувала спекотні танці без білизни перед Монатиком: "Повний провал, відверніться"
Українцям несподівано підвищили пенсії, рішення Кабміну: кому чекати нових грошей з 1 липня
Баклажани потрібно розрізати і звільнити від м'якоті. М'якоть нарізати і змішати з овочами і натертим сиром. Після цього потрібно змастити їх оливковою олією, додати сіль і перець за смаком. У підготовлений баклажан потрібно викласти шар нарізаних томатів та шар з нарізаною м'якоттю баклажана.
Готувати баклажани Хіменес-Браво радить близько 60-75 хвилин тільки на вугіллі. Коли баклажани готові, зверху потрібно додати сир.
В коментарях залишили масу захоплених відгуків про рецепт.
«Страшенно смачно», «Супер», «Клас», «Краса і смакота!», «Спасибі Ектор за ваші рецепти за майстер-клас, що є така можливість вчитися у вас на відстані», «Це дуже смачно», - пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, що Хіменес-Браво поділився рецептом булочок, які тануть у роті: "Слинки течуть".
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво показав, як створити шедевр з курки: "Головне замаринувати в...".
Також Politeka писала, що переможець "Майстер Шеф" Клопотенко розкрив рецепт ідеального соусу для салатів: "Ви повинні це спробувати".