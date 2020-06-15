Відома модель, актриса Емілі Ратаковськи з'явилася в яскравому образі

Зірка постала у всій красі, не втративши моменту похвалитися оголеним тілом, пише Politeka.net.

На одному з останніх сторіз в Instagram модель опублікувала спекотне фото з машини. Емілі наділа зелений топ з рожевими квіточками. Наряд був оригінальним, адже мав глибоке декольте, практично до пупка.

Тонка смуга на тілі між грудей лише підкреслювала стрункість красуні.

Блискучі ланцюжки на шиї надали декольте акценту.

Груди "розкинулися" по боках, під тканиною, проте, здавалося, один невмілий рух і вони вирвуться назовні.

Емілі розпустила довге рівне волосся і дивилася в бік. Легка усмішка осяяла її обличчя.

Оскільки знімок був оприлюднений в сторіз, ніхто не зміг відкрито його прокоментувати, а також він не зібрав безліч лайків, як інші публікації Ратаковськи.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи позувала з квітами в руках. Модель обрала білу сорочку, гудзики якої розстебнула.

Знаменитість обняла вазу з квітами, дивилася в камеру і посміхалася. На красуні практично немає макіяжу, лише блиск прикрашав губи.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи позувала зовсім без одягу, прикрившись лише рукою і доповнивши образ солом'яним капелюшком з акуратними сережками кільцями.

Фанати на такий гарячий кадр відреагували відразу.

Нагадаємо також, що Емілі Ратаковськи тримала якийсь неймовірний десерт, схожий на печиво. Вона не змогла стриматися і почала їсти його прямо на вулиці. Варто відзначити, що модель виглядала чудово.

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