Українська актриса Мішина Ксенія стала найбільш обговорюваною персоною в мережі, після того, як її обрали на роль головної героїні нового реаліті-шоу «Холостячка»

До цього, 30-річна артистка не часто ділилася подробицями свого життя на сторінках в соцмережах, проте все змінилося після того, як їй належить знайти свою любов серед 25 чоловіків на проекті "Холостячка", передає Politeka.net.

Тепер Мішина – обговорювана персона, за її життям стежить понад 200 тисяч осіб в мережі Instagram і кількість продовжує зростати з кожним днем.

Одними з останніх знімків, які знаменитість розмістила в своєму мікроблозі стала літня фотосесія в новому образі з чобітьми і капелюшком. Ксенія ефектно попозувала в легкій довгій сукні білого кольору з відкритими плечима і вирізами на ногах. Літній наряд не приховує її струнку фігуру і спокусливі вигини.

Крім того, Мішина вирішила поділитися з шанувальниками своїми думками і переживаннями, підігрів інтерес до майбутнього телешоу.

«Кожен день ми приймаємо сотні рішень. Деякі прості і нам не потрібно їх обдумувати зовсім, ми багато робимо автоматом. А є й такі, які складні і вимагають багато енергії», - написала артистка.

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