Українці можуть готуватися до підвищення відразу декількох виплат у липні

Про це пише тематичне видання Finance.ua.

Як відомо, вже наступного місяця буде підвищено розмір мінімального прожиткового мінімуму, від якого залежить розмір пенсій, субсидій і аліментів.

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Вже 1 липня буде проведений перерахунок мінімальної пенсії, в результаті чого вона зросте до 1712 гривень (+74). Також зросте максимальна пенсія до 17120 гривень.

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Крім цього, українці можуть розраховувати на підвищення надбавок за понаднормовий. За кожний рік такого стажу (для жінок від 30 років, а для чоловіків від 35 років) буде надбавка в розмірі 1% прожиткового мінімуму. Наприклад, якщо жінка відпрацювала 40 років замість належних 30, то вона зараз вона отримує 163,8 грн, а після перерахунку надбавка складе вже 171,2 грн.

Також у липні буде підвищено розмір мінімальної зарплати. Тепер українці будуть офіційно отримувати від 5238 гривень, а розмір погодинної оплати праці зросте до 31,39 грн.

Якщо до підвищення прожиткового мінімуму обов'язковий платіж української сім'ї по субсидіях становив 928 гривень, то після 1 липня він впаде до 885 гривень.

Також будуть змінені розміри аліментів. Конкретну суму виплат на дитину визначає Феміда, при цьому враховуючи матеріальне становище одного з батьків, розмір заробітної плати того, хто буде платити аліменти, та інші критерії. Мінімальний розмір виплат на одну дитину не повинен бути менше половини прожиткового мінімуму.

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До цього ми писали, що в уряді України вже є розрахунки, а також відповідний законопроект про підтримку українських пенсіонерів і підвищення пенсійних виплат.

Про це заявила глава Мінсоцполітики Марина Лазебна.

За її словами, держава буде продовжувати підтримувати людей старшого віку. Зокрема, буде підвищена пенсія певної вікової групи, а саме людям старше 75 років. Їх виплати піднімуть на 500 грн. Таке підвищення називають щомісячною пенсійною надбавкою.

Нагадаємо, українські пенсіонери будуть отримувати більше: кого чекають підвищення, "тим, хто пропрацював..."

Як повідомляла Politeka, додаткові виплати отримають українці.

Також Politeka писала, що українцям роздадуть нові гроші, хто і на скільки "розбагатіє" з 1 липня.