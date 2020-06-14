Погода в Україні 14 червня кардинально зміниться, від сильних дощів з невеликим похолоданням не «втече» ніхто

Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру, передає Politeka.

Сильні дощі на західній частині країни стануть причиною денного похолодання до 22-25 градусів. У нічний час доби стовпчик термометра покаже від 13 до 16 градусів.

На сході українцям також варто очікувати сильного дощу, який буде супроводжуватися денними 25-29 градусів вище нуля. Вночі похолодає до 18-21 тепла.

У центральних регіонах також буде сильний дощ. Незважаючи на це, повітря прогріється до 26-29 тепла. Вночі ж синоптики очікують від 19 до 21 тепла.

На півдні України синоптики прогнозують від 24 до 28 вище нуля. А от вночі похолодає до 19-21 зі знаком «плюс».

На сході буде найтепліше, незважаючи на сильний дощ. Тут очікується від 26 до 31 тепла, а вночі традиційні 19-21 градус.

У Києві та області синоптики прогнозують від 26 до 29 тепла і сильні дощі. Вночі ж показник буде в районі 19-21 за Цельсієм.

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