Погода в Україні 14 червня кардинально зміниться, від сильних дощів з невеликим похолоданням не «втече» ніхто
Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру, передає Politeka.
Сильні дощі на західній частині країни стануть причиною денного похолодання до 22-25 градусів. У нічний час доби стовпчик термометра покаже від 13 до 16 градусів.
На сході українцям також варто очікувати сильного дощу, який буде супроводжуватися денними 25-29 градусів вище нуля. Вночі похолодає до 18-21 тепла.
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У центральних регіонах також буде сильний дощ. Незважаючи на це, повітря прогріється до 26-29 тепла. Вночі ж синоптики очікують від 19 до 21 тепла.
На півдні України синоптики прогнозують від 24 до 28 вище нуля. А от вночі похолодає до 19-21 зі знаком «плюс».
На сході буде найтепліше, незважаючи на сильний дощ. Тут очікується від 26 до 31 тепла, а вночі традиційні 19-21 градус.
У Києві та області синоптики прогнозують від 26 до 29 тепла і сильні дощі. Вночі ж показник буде в районі 19-21 за Цельсієм.
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