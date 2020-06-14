Відома модель Олена Омович, яку прозвали українсько. Кардаш'ян, показала сміливий образ

На фото красуня позує в одній майці, більше на ній нічого не було видно. Олена дивилася прямо в камеру, а доповнила образ яскравим макіяжем. Можна легко помітити, що Омович вирішила не надягати бюстгальтер під майку, завдяки чому фото вийшло досить соковитим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Дуже гарний мейк)))", "10 офігенна", "Хто сказав, що портрети не заходять", "Вогненна".

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Алена варто в спокусливій позі, спершись руками об бортик балкона, за її спиною видніється вулиця з жовтими деревами. Волосся дівчини розпущені і спадають на спину, а на її обличчі яскравий макіяж, втім, як і завжди.

Повідомлялося, що модель Олена Омовіч похвалилася ідеальною фігурою в зухвалому міні.

«ЦУМ», - коротко говориться в підпису.

Уточнимо, що на знімку Омовіч позує в зухвалому чорному міні-плаття і ботфортах, сівши на машину, яка розташована в київському ТРЦ.

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Дівчина вирішила показати свої форми у всій красі, а також розповісти, як їй вдалося їх отримати. Модель не приховує, що робила пластику і навіть не одну, тому зовсім не соромиться свого тіла і готова делться секретами привабливості.

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