Парочка не змогла тримати себе в руках

Відома співачка Анна Сєдокова показала, як відпочиває з Янісом Тіммою

На кадрах Сєдокова позує в червоному купальнику і бейсболці. Ганна сіла на коліна перед своїм коханим Янісом, який взяв її за сідниці, а сам був у шортах і кепці. Парочка майже поцілувалася для кадру, поки плавала на катері по річці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 60 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Крута фотка, всім любові", "Красиві такі", "такі сонечка", "Яка гарна пара, круто, позитивно, з вогником", "Не вагітна? Погладшала", "Банда лизунів)))".

Повідомлялося, що знаменита українська співачка Анна Сєдокова похизувалася першими кадрами, заснятыми разом з коханим прямо в машині.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі зірка представила кілька кадрів, зроблених під час поїздки в машині з коханим. Як відомо, Ганна опинилася без Яніса Тімми під час карантину, який повернувся в Литву і їм тут же встигли напророкувати розлучення.

Раніше ми повідомляли, що виконавиця Анна Седокова порадувала шанувальників і блиснула бездоганною фігурою в купальнику.

«Живу своїм кращим життям», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Сєдокова позує в купальнику на яхті з маленькою дитиною. Як можна помітити, зірка задоволено посміхається, поки хлопчик дивиться, як працює мотор човна.

Нагадаємо, Сєдокова блиснула пишними принадами в сукні з величезним декольте

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