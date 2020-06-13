Відома модель, актриса Емілі Ратаковски показала, як веселиться на пляжі в "хижому" бікіні

На цей раз модель підкорила чином під час відпочинку на пляжі в крихітному купальнику, вдало підкреслившому її струнку фігуру. Як і зазвичай, на цей раз модель позувала з розпущеним волоссям, без макіяжу і зайвих укладок, воліючи виблискувати природною красою, повідомляє Politeka.net.

Дівчина позувала сидячи на рушник, спокусливо виставивши шкіру під сонячні промені. При цьому вона прикрила обличчя соломеной капелюхом і повернулася в бік до об'єктиву. З настанням літнього сезону, варто відзначити, зірку все частіше можна помітити на актиыно відпочинку на пляжних яскравих зйомках.

«Ви втратили вагу з тих пір, як я в останній раз бачив вас ... ти в порядку?!?!? ✨😎», «Нееееееееееееееет! Ви пішли в Зда! Я йду туди зараз !!!!! Fooollllooowwww meeeeeeeeee !!!!», «Не людина !!!!! 😍😍😍😍», «Мій хлопець вважає, що ти красивіше мене, і я навіть не можу звинувачувати», «Ви не повинні страждати від голоду. Є», «Лінда 💓», «Тіло Мета життя @ornellatordjman», «Хочеш пограти своїм гарним тілом», «Я хочу поцілувати тебе», - написали шанувальники.

Так, в цей раз дівчина вирішила похвалитися річним превью-кадром, зробленим біля басейну, поки один молодий чоловік з команди фотографа намазував сідниці зірки маслом. При цьому такий пікантний кадр не залишив фанатів байдужими. При цьому мучжина, допомагає дівчині, аж почервонів під її пильним поглядом.

«У мене однакова рутина по догляду за шкірою, хоча я не з тих людей, які завжди використовують одні і ті ж продукти. Моя шкіра змінюється з погодою. Зараз я використовую що очищає гель-піну з календулою. Потім я наношу зволожуючий крем. Багато зволожуючих засобів не занадто швидко вбираються в шкіру, але цей проникає всередину відразу ж.

В нічний час, я можу додати антивіковий олія для обличчя з екстрактом чорної троянди, яке також добре пахне: охх, ця чудова троянда», - розповіла Емілі раніше.

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