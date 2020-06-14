Відома українська актриса Ліза Василенко, зірка серіалу "Школа", показала сонячні образи

На фото Ліза позує в коротенькому топі і шортах. Василенко доповнила образ кісками та шпильками. На першому фото зірка просто сиділа і дивилася в об'єктив камери, а на другому зробила з пальців пістолет, закривши при цьому одне око. На останньому кадрі актриса висунула язик, позуючи перед фотографом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 70 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Що за фільтр, хто знає?", "Сонечко, ми дуже раді за тебе! Що ти в ХАУСІ!", "Ти така щира на всіх фото!", "Ти така щира на всіх фото!", "Спасибі за те , що ти у нас є! Чи", "Боже, що за прекрасне сонечко в моїй стрічці?", "Ліза,ти супер!В твоїх нових фотках з'явилося щось чарівне!!!", "Яка красоточка", "Просто бомба", "Милашка", "Який зайчик, просто не можу".

Повідомлялося, що зірка популярного серіалу "Школа" Єлизавета Василенко поділилася пікантним знімком зі своїми шанувальниками.

За дві години пост 21-річної красуні зібрав майже 45 тисяч лайків. У коментарях їй залишили дуже багато компліментів.

«Як завжди вогонь», «Красуня», «Бомба», «Богиня", "Нереальна», «Шикарна», «Вау», «Така красива», «Солодка», «Ти найкрутіша», «Я так люблю тебе », - пишуть користувачі мережі.

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