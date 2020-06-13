Зірка показала, за що її полюбили чоловіки

Одна з найбільш високооплачуваних моделей білизни і купальників Ебі Ретчфорд похвалилася спокусливими вигинами

Як повідомляє Politeka.net Ебігейл Рэтчфорд стала популярною завдяки Instagram. Там на неї звернули увагу імениті модельєри-дизайнери купальників і білизни, які запропонували їй роботу. Дійсно, важко пройти повз такої пишної краси, яка може заворожити буквально з першого погляду.

Кожне її фото отримує сотні тисяч лайків і захоплених відгуків. Нове фото стало не менш відвертим і захоплюючим, ніж попередні. На новому знімку пекуча брюнетка позувала у мереживі, яке ледь в змозі утримати її пишні форми.

Перед численними шанувальниками дівчина постала в білизні синього кольору. Правда, цього разу на фото не видно її довгих ніг. По всій видимості, акцент таким чином було вирішено зробити на пишних формах і тонкій талії самої моделі.

Відвертими фото робить не тільки напівпрозорий матеріал, крізь який можна відмінно розглянути оголені груди темноволосої красуні, але і ефектна поза і ракурс. Шанувальники почали писати зірці, як неймовірно ідеальна її фігура і що вони не втомлюються захоплюватися її сміливістю.

"Ідеальна з ніг до голови", "Ідеально і бездоганно! Бажання і терпіння,і важка праця робить неможливе, можливим!", "Вогнище", "Лялечка", "Ви неймовірно красива. Не втомлююся вами захоплюватися!", "Яка ви красива", "Це неймовірно красиво і приємно дивитися".

Нагадаємо, Ебі Рэтчфорд ледве втримала пружні "вишеньки" в синіх мереживах.

А ще Politeka писала, що розпалена Ебі Рэтчфорд показала свої екстремальні розміри крупним планом.

Також Politeka повідомляла, що Ебі Рэтчфорд в мокрому боді пограла "персиками" на камеру.