Американська фітнес-модель Ана Чері показала в бікіні досить підтягнуту фігуру

Не секрет, що зірка є активним прихильником відпочинку, постійно проводить час на пляжі, а також влаштовує тренування на природі. При цьому дівчина любить хвалитися своїми досягненнями в схудненні пікантними образами - примірявши різні сміливі бікіні трендового крою, пише Politeka.

Так, на жаркому новому фото дівчина сфотографувалася на задньому дворі свого будинку і показала себе в міні-бікіні з леопардовим принтом.

«я Зараз живу в бікіні на своєму задньому дворі. Дивіться мої історії сьогодні, веселі речі йдуть вниз!», - жартівливо дівчина підписала новий кадр.

Шанувальники тут же взялися коментувати побачене: «Ух ти, така красива щаслива п'ятниця!», «Bellaaa👏», «прекрасне скарб», «❤️❤️❤️😍», «Чудово 👼🏼», «Ти так прекрасна 🔥❤️», «Прекрасна леді 💞💞💞💞💞💞», «Гарна 😍❤️», «Доброго ранку, міс Ана, у вас хороші вихідні і кращі ночі. Як завжди багато любові з Арізони. 🔥💖💞😍😉😀», «Ти подарунок від бога, Безумовно💗💗💗».

До цього знаменита красуня повеселилася на узбережжі в червоному купальнику і вимазала маслом для ідеального засмаги. Свій пляжний "лук" дівчина дополила сонцезахисними окулярами в трендової оправі і панамою з леопардовим принтом.

«Я просто збираюся опублікувати те, що я відчуваю в цій поїздці. 🌴❤️ #Exuma # Багамські острови # бікіні # пляж #tanliketoast #AnaCheri», - написала Ана під постом.

Ось що відповіли користувачі:

«💦💦💦Така романтична дівчинка💦💦💦», «Бажана крихта», «Ти прямо квітне від щастя». «Я так тебе люблю, Ми, дівчата, Я і Біч», «Хороша Ана, шалена крихта прям», «🔥 така вогняна зірка», «Красива жінка», «Bellisima», «я Можу позичити поцілунок ... Обіцяю ... Я поверну його», «Розбиває серця♥ ️».

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