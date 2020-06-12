Українська актриса Мішина Ксенія стане головною героїнею нового реаліті-шоу "Холостячка", тепер кожне її фото бурхливо обговорюють в мережі

Так, 30-річна зірка незабаром повинна буде взяти участь у проекті і вибрати свою нову любов. Тоді як зараз подає надії актриса проводить свій час з маленьким сином і займається новими проектами, передає Politeka.net.

Так, в цей раз дівчина не лише поділилася сонячним фото, але ще й розповіла про своє оточення:

«Хочете чесно?! Я ніколи не припускала, що зростання моєї сторінки буде відбуватися дуже органічно і сам по собі ! Я завжди намагалася робити добре те, що вмію. З більшістю з вас ми ніколи не зустрічалися очі в очі, хоча ви бачили мене не раз на блакитному екрані... але я вам от що скажу: я вас відчуваю!

І хоч я давно перестала залежати від чужої думки, ваша підтримка дуже цінна для мене. Енергія, яку ви посилаєте мене - це і є любов, саме вона допомагає мені наповнюватися, щоб далі творити і створювати гарні ролі для Вас», - розповіла Ксенія.

Ось що відповіли користувачі:

«Наскільки вірно сказано - «перестала залежати від чужої думки» 🌟», «Молодець. І продовжуй робити, покращувати, розвиватися й запалювати. Все,що ми робимо, безумовно робимо не просто так. Для деяких це важливо, цінне. І чому змушує надихатися. Нехай ваша праця буде не марним. Коли робиш,і все не просто так...», «Ви ексклюзивна особистість)))», «Ксенія, Ви дуже красива і незвичайна! Підписалася на Вас за вашу індивідуальність!».

Крім того, раніше Мішина згадала свою історію кохання, в результаті якої у неї народився син Платон. Зараз хлопчику вісім років.

«Я була на 8 місяці вагітності, коли з його боку почалися моральні знущання та виховні процеси по відношенню до мене. Я вирішила поїхати до батьків і все поступово зійшло нанівець. Людина перестав дзвонити і цікавитися. Знаєте, моєму синові зараз 8 років і за цей час він жодного разу не запитав, хто мій тато і де він. Я навіть не знаю чому», - підкреслила вона.

До цього ми розповідали, що українську актрису Ксенію Мішину обрали головною героїнею нового реаліті-шоу "Холостячка", тепер її особисте життя під особливим "прицілом".

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