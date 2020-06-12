25-річна українська гумористка й актриса "Квартал 95" Лера Товстолес спокусила видом в розкішному платті, яке підібрала для виступу

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram. Леру сфотографували під час примірки вбрання для нового концерту "Жіночого кварталу". Дівчина з палаючими очима дивилася на сукні на вішалках, зрештою, підібравши собі чудовий наряд. Світле плаття з темним квітковим орнаментом ідеально сіло на довгоногій і стрункій красуні, підкресливши всі її чарівні вигини. Родзинкою став великий виріз на спині.

На одному з фото Лера закрила очі, задерши голову і схопившись рукою за волосся - дівчина блиснула акторським талантом.

"Сьогодні була примірка костюмів для нового концерту @zhenskiykvartal_official

Ми дівчинки, і нам завжди потрібні нові сукні 😤😍 Я вибрала супер наряд)", - підписала кадри зірка.

Раніше ми повідомляли, Товстолес зняла забавну пародію на супермоделей. Акторка з'явилася в різних вбраннях, в яких продефілювала, як на подіумі.

"За 7 років модельного бізнесу, я навчилася ходити як всі моделі ) будь-яке дефіле під силу 😄", - написала в соцмережі знаменитість.

На перших кадрах Лера позувала в салатовому топіку, який відкривав види на її тонку талію, а також - у велосипедках. Зверху красуня одягла сорочку, а на голову - капелюшок. Дві кокетливі кіски завершили образ.

Далі зірка з'явилася в рожевому купальнику, який обтягнув її пишні груди і пружні сідниці. Такій красуні моделі Victoria’s Secret позаздрять.

Нагадаємо, зірка "Квартал 95" без штанів посвітила ідеальним тілом в зухвалих позах.

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