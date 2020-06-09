Модель, артистка «Квартал 95» Лера Товстолес записала шуточное видео

Звезда опубликовала забавные кадры в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Звезда предстала в разных нарядах, которые подчеркнули ее стройную фигуру.

На первых кадрах Лера позировала в салатовом топике, который открывал виды на ее тонкую талию, а также - в велосипедках. Сверху красотка надела рубашку, а на голову - шляпку. Две кокетливые косички завершили образ.

Далее звезда предстала, в частности, в розовом обтягивающем костюме и купальнике, который обтянул ее пышную грудь и упругие ягодицы. Такой красотке модели из Victoria’s Secret позавидуют.

"За 7 лет модельного бизнеса, я научилась ходить как все модели) любое дефиле под силу 😄 Какое дефиле понравилось больше всего?", - поинтересовалась модель.

За час кадры собрали более 2000 просмотров и немного комментариев.

"Девушки Модели 👍", "Что за трек?", "Провинциальные", - написали пользователи сети.

Напомним, Лера Товстолес в одном из недавних видео сначала предстает в платье, лежа на кресле, а затем - в маленьком бикини, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.

Тонкие лямки выделили талию, треугольники ткани прикрыли небольшую грудь, а маленькие плавки натянулись на ягодицах.

Ранее сообщалось, что Лера Товстолес показала, как собиралась на работу "до" и "после" изоляции. раньше артистка цепляла на себя "все, что выпадет из шкафа", а сейчас - из гардероба появляется просто богиня в белом топе, черных узких шортиках до колен, такого же цвета пиджаке и красных шпильках.

Напомним, звезда "Квартал 95" без штанов посветила идеальным телом в дерзких позах.

А еще Politeka писала, что горячая красотка из "Квартал 95" сверкнула похудевшей фигурой в пижаме.

Также Politeka сообщала, что горячую блондинку из «Квартал 95» застукали в подсобке за неприличным занятием.