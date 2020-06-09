Модель, артистка «Квартал 95» Лера Товстолес записала шуточное видео
Звезда опубликовала забавные кадры в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Звезда предстала в разных нарядах, которые подчеркнули ее стройную фигуру.
На первых кадрах Лера позировала в салатовом топике, который открывал виды на ее тонкую талию, а также - в велосипедках. Сверху красотка надела рубашку, а на голову - шляпку. Две кокетливые косички завершили образ.
Далее звезда предстала, в частности, в розовом обтягивающем костюме и купальнике, который обтянул ее пышную грудь и упругие ягодицы. Такой красотке модели из Victoria’s Secret позавидуют.
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"За 7 лет модельного бизнеса, я научилась ходить как все модели) любое дефиле под силу 😄 Какое дефиле понравилось больше всего?", - поинтересовалась модель.
За час кадры собрали более 2000 просмотров и немного комментариев.
"Девушки Модели 👍", "Что за трек?", "Провинциальные", - написали пользователи сети.
Напомним, Лера Товстолес в одном из недавних видео сначала предстает в платье, лежа на кресле, а затем - в маленьком бикини, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.
Тонкие лямки выделили талию, треугольники ткани прикрыли небольшую грудь, а маленькие плавки натянулись на ягодицах.
Ранее сообщалось, что Лера Товстолес показала, как собиралась на работу "до" и "после" изоляции. раньше артистка цепляла на себя "все, что выпадет из шкафа", а сейчас - из гардероба появляется просто богиня в белом топе, черных узких шортиках до колен, такого же цвета пиджаке и красных шпильках.
Напомним, звезда "Квартал 95" без штанов посветила идеальным телом в дерзких позах.
А еще Politeka писала, что горячая красотка из "Квартал 95" сверкнула похудевшей фигурой в пижаме.
Также Politeka сообщала, что горячую блондинку из «Квартал 95» застукали в подсобке за неприличным занятием.