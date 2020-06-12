25-летняя украинская юмористка и актриса "Квартал 95" Лера Товстолес соблазнила видом в роскошном платье, которое подобрала для выступления

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм. Леру засняли во время примерки наряда для нового концерта "Женского квартала". Девушка с горящими глазами смотрела на платья на вешалках, в конце концов, подобрав себе восхитительный наряд. Светлое платье с темным цветочным орнаментом идеально село на длинноногой и стройной красотке, подчеркнув все ее прелестные изгибы. Изюминкой стал большой вырез на спине.

На одном из фото Лера закрыла глаза, задрав голову и схватившись рукой за волосы - девушка блеснула актерским талантом.

"Сегодня была примерка костюмов для нового концерта @zhenskiykvartal_official

Мы девочки, и нам всегда нужны новые платья 😤😍 Я выбрала супер наряд)", - подписала кадры звезда.

Ранее мы сообщали, Товстолес засняла забавную пародию на супермоделей. Актриса предстала в разных нарядах, в которых продефилировала, как на подиуме.

"За 7 лет модельного бизнеса, я научилась ходить как все модели ) любое дефиле под силу 😄", - написала в соцсети знаменитость.

На первых кадрах Лера позировала в салатовом топике, который открывал виды на ее тонкую талию, а также - в велосипедках. Сверху красотка надела рубашку, а на голову - шляпку. Две кокетливые косички завершили образ.

Далее звезда предстала в розовом купальнике, который обтянул ее пышную грудь и упругие ягодицы. Такой красотке модели из Victoria’s Secret позавидуют.

Напомним, звезда "Квартал 95" без штанов посветила идеальным телом в дерзких позах.

А еще Politeka писала, что горячая красотка из "Квартал 95" сверкнула похудевшей фигурой в пижаме.

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