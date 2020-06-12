Російська актриса Христина Асмус здивувала пікантним фото з бородатим красенем
На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото з російським письменником Дмитром Глухівським, який написав книгу «Текст», передає Politeka.net. На фото Крістіна була з гарним макіяжем, вона обіймала чоловіка і виглядала щасливою.
«Чи любите ви Глухівського так, як люблю його я?! Мітя! Дорогий друже! Фантастичного таланту письменник і журналіст, цікавий співрозмовник, той самий автор «Тексту» і трилогії «Метро» та просто гарний чоловік, З Днем народження!», - підписала знімок зірка.
Варто відзначити, що таким фото Асмус фактично підставила свого чоловіка. Дуже багато шанувальників стали жартувати з приводу того, що чоловік Крістіни, російський комік Гарік Харламов, навряд чи зрадіє такій милій фотографії. Крім цього, люди стали озвучувати домисли про їх відносини.
«Харламов не лайкнув», «Харламов вийшов з чату», «Гарік плаче в душі», «чому немає фото з Харламовим», «Чоловік не заругается?», «А де Харлаша?», - пишуть люди.
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Втім, у коментарях у зірки залишили досить милих компліментів.
«Дуже любимо і обожнюємо!», «Ти красуня», «Він класний», «А ви разом виглядаэте гарно», «Мила Христина», - написали шанувальники.
Нагадаємо, що Асмус зізналася, без чого страждала аж три місяці, Харламов тут не допоможе: «Ломка пекельна».
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