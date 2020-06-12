Відома співачка і бізнесвумен Анна Седокова порадувала фанатів ніжним образом

У себе в Instagram артистка опублікувала свіже фото, на якому вона постала в красивому платті з глибоким вирізом в районі декольте, передає Politeka.net. Седокова зробила грайливу зачіску, а на шию пов'язала шматочок тканини в тон з сукнею. Дівчина ледве втиснула свої пишні груди в сукню. Ніжки зірки виявилися закритими, але це тільки додало загадковості і спокусливості образу Анни.

«Я пішла і стала новою. Час змін, чи не так? Я прийняла рішення піти з офлайн. Моя компанія йде з торгових центрів, тому що нам там просто більше не подобається», - повідомила Седокова про своє рішення закрити магазини з одягом.



За годину її пост подивилося майже 90 тисяч осіб. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Ганна ви велика розумниця», «ти виглядаєш так красиво», «Хороші зміни вам до лиця», «Така прямо дівчинка-літо!», «Лялька», «Дивовижна жінка», - пишуть користувачі мережі.

Але знайшлися і ті, кому не сподобався зовнішній вигляд зірки.

"Одяг для колгоспу", - відзначили в коментарях.

Раніше ми писали, що Анна Седокова поділилася фото, на якому постала в білому вбранні з величезним букетом рожевих квітів. Показово, що це були не традиційні троянди, а півонії.

Нагадаємо, що Седокова розкрила правду про розставання з молодим коханцем: "Буду згадувати, як страшний сон".

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