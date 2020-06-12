Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала свою красу без збентеження
На фото Омович позує в сукню синього кольору, розстебнувши гудзики на грудях, щоб вона змогла вміститися у вузькій тканини. Образ красуня доповнила поясом на талії, який підкреслив ідеальну фігуру Олени. Зірка дивилася в камеру, а волосся вирішила залишити розпущеним, які пестило вітром. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
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Повідомлялося, що модель Олена Омович похвалилася фігурою в крихітному топі.
«Боді та прикраси на ноги», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Омович позує сидячи в крихітному боді, який ледь витримує значні обсяги зірки. При цьому модель накинула зверху фільтр у вигляді елегантних прикрас для ніг.
Повідомлялося, що відома модель Кім Лі, яку називають корейської Кардаш'ян, показала себе в неймовірно спокусливій образі.
На фото красуня позувала в білій прозорій сукні. Кім спокусливо сіла на підлогу, дивлячись прямо в камеру. Зона декольте виявилася величезною, а знизу тканина майже не прикрила ноги, завдяки чому фотографія вийшла максимально спекотною.
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