35-річний український телеведуший Володимир Остапчук показав, як його нова коханка "притягнула" у весільний салон

Як відомо, не так давно артист розлучився зі своєю дружиною Оленою, з якою прожив у шлюбі багато років. І сам заявив при цьому, що найбільше слави йому принесло розлучення, хоча він і не планував робити з цього сенсацію. Артист також публічно показав свою нову обраницю і навіть дав інтерв'ю, в ході якого розповів про Христині Гірняк, з якої почав жити разом відносно недавно.

Сьогодні ж в розділі Сторі показав, як проходять його будні з Христиною і як вони разом веселяться в магазині одягу. При цьому Володимир вирішив пожартувати над аудиторією в улюбленій манері:

"Методом фальсифікації і обману Христина привела мене в салон... Весільних суконь. Що? Я виходжу з цієї гри", - сказав телеведучий, ходячи по "салону".

Так, до цього сьогодні артист пешил показати, як виглядають ідеальне ранковий час разом з Христиною. Телеведучий блиснув новим чином перед об'єктивом, використовуючи Instagram-фільтр, а також показав гарний вид з вікна, свій смачний завтра і, звичайно ж, саму кохану, убирающую на кухні. Таким чином чоловік показав, як з однієї "битовухи" з екс-дружиною перебрався в іншу - з новою коханою і цілком цим задоволений.

Не так давно пара також розповіла, підтримує свої відносини під час сварок і криз.

Володимир зазначив, що приводів для сварок у них вкрай мало: "Проте я майже завжди встаю на годину раніше Кріс, тому іноді доводиться її будити. Є один дієвий приємний спосіб", - зізнався Володимир.

Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про що впав шлюбі телеведучого: "Я з тих жінок, які..".

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