Відома модель Демі Роуз показала неосяжну красу в екстремальному ракурсі
На фото Демі позує в чорному платті з величезним декольте, але без білизни, як можна відразу помітити за відсутності лямок. Роуз близько себе знімала на камеру, показуючи пишні груди без збентеження. Зірка вирішила залишити волосся розпущеним, а закрила очі від задоволення. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки, але так і хочеться написати: "Можна дивитися вічно".
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Раніше ми повідомляли, що модель Демі Роуз показала всю себе під час фотосесії повністю без білизни.
Цього разу дівчина підкорила фото, опублікованими в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці, на якому постала абсолютно без одягу. Так, Демі похвалилася формами, прикривши груди лише тонким шарфом з тонкими нитками.
На стильному кадрі засмагла Демі зігнулась у томної позі прямо на скелі й підкреслила гідність, вимазавшись маслом.
Нагадаємо, Демі Роуз посвітила апетитним розміром у вузенькій майці
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