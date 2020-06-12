Відома модель Демі Роуз показала неосяжну красу в екстремальному ракурсі

На фото Демі позує в чорному платті з величезним декольте, але без білизни, як можна відразу помітити за відсутності лямок. Роуз близько себе знімала на камеру, показуючи пишні груди без збентеження. Зірка вирішила залишити волосся розпущеним, а закрила очі від задоволення. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки, але так і хочеться написати: "Можна дивитися вічно".

Повідомлялося, що модель Демі Роуз продемонструвала новий спокусливий образ, ледве прикрившись чорною тканиною.

Дівчина вже давно є популярною Instagram-моделлю нижньої білизни і купальників. Під час карантину зірка, схоже, не думає зупиняти зйомки, тому періодично радує фоловерів яскравими образами після фотосесій.

Раніше ми повідомляли, що модель Демі Роуз показала всю себе під час фотосесії повністю без білизни.

Цього разу дівчина підкорила фото, опублікованими в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці, на якому постала абсолютно без одягу. Так, Демі похвалилася формами, прикривши груди лише тонким шарфом з тонкими нитками.

На стильному кадрі засмагла Демі зігнулась у томної позі прямо на скелі й підкреслила гідність, вимазавшись маслом.



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