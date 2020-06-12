Ясновидиця і таролог Галина Янко дала прогноз про те, як буде розвиватися справа російського актора Михайла Єфремова, який став учасником смертельного ДТП

Вона характеризує Єфремова, як дуже добру людину, передає womanhit.

«Цей випадок, звичайно, вище всяких обговорень. Єфремов, безумовно, не хотів робити жодних злочинів, все вийшло дійсно випадково і ненавмисно. Михайло — хороший чоловік, добрий. У нього останнім часом погано зі здоров'ям і великі проблеми в сім'ї. Внаслідок усього цього він почав вживати багато алкоголю», - заявила таролог.

За її словами, Єфремов зараз тільки почав усвідомлювати, що сталося.

Ясновидячая додала, що хоча захищати актора буде ціла команда адвокатів, карта йому випадає «не дуже хороша».

За її прогнозом, актора попрбуют визнати божевільним. Якийсь час він пробедет в клініці, де будуть перевіряти його здоров'я, але суд все ж таки відбудеться. І вирок теж буде, хоча, як запевняє ясновидиця, термін Ефромову дадуть невеликий, і вийде він достроково.

За її словами, потім актора завалять пропозиціями про роботу.

"Можу сказати, що вся та ситуація, звичайно, забере у нього здоров'я, однак після повернення до нормального життя Єфремова прямо почнуть завалювати пропозиціями по роботі і по зйомках. Гонорари будуть пропонувати досить значні, але Єфремов відкидає всі пропозиції", - додала ясновидиця.

Янко прогнозує, що актор після всього захоче виїхати і усамітнитися, друзів у нього практично не залишиться.

Як відомо, Єфремов на своєму позашляховику протаранив машину кур'єра. Сам актор не постраждав, а ось водій іншого авто потрапив в реанімацію, звідки вже не вибрався живим.

56-річний Єфремов був у стані алкогольного сп'яніння на момент аварії. На камерах спостереження видно, як актор на своєму автомобілі на високій швидкості перетнув подвійну суцільну лінію, вискочив на зустрічну смугу і врізався на повному ходу в вантажівка.

В результаті МВС порушило кримінальну справу за статтею про порушення правил дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів. У зв'язку зі смертю потерпілого акторові тепер загрожує до 12 років в'язниці. Зараз артист під підпискою про невиїзд. Перебуваючи вдома він викликав «швидку» з приватної клініки, а потім зажадав швидку психіатричну допомогу. Зважаючи на це, сценарій озвучений ясновидиці може виглядати вельми правдоподібно.

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