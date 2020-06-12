Ясновидящая и таролог Галина Янко дала прогноз о том, как будет развиваться дело российского актера Михаила Ефремова, который стал участником смертельного ДТП

Она характеризует Ефремова, как очень доброго человека, передает womanhit.

«Этот случай, конечно, выше всяких обсуждений. Ефремов, безусловно, не хотел совершать никаких преступлений, все получилось действительно случайно и нечаянно. Михаил — хороший человек, добрый. У него в последнее время плохо со здоровьем и большие проблемы в семье. Вследствие всего этого он начал употреблять много алкоголя», - заявила таролог.

По ее словам, Ефремов сейчас только начал осознавать, что произошло.

Ясновидячая добавила, что хотя защищать актера будет целая команда адвокатов, карта ему выпадает «не очень хорошая».

По ее прогнозу, актера попрбуют признать сумасшедшим. Какое-то время он пробедет в клинике, где будут проверять его здоровье, но суд все же состоится. И приговор тоже будет, хотя, как уверяет ясновидящая, срок Ефромову дадут небольшой, и выйдет он досрочно.

По ее словам, потом актера завалят предложениями о работе.

"Могу сказать, что вся та ситуация, конечно, унесет у него здоровье, однако после возвращения к нормальной жизни Ефремова прямо начнут заваливать предложениями по работе и по съемкам. Гонорары будут предлагать достаточно внушительные, но Ефремов отвергнет все предложения", - добавила ясновидящая.

Янко прогнозирует, что актер после всего захочет уехать и уединиться, друзей у него практически не останется.

Как известно, Ефремов на своем внедорожнике протаранил машину курьера. Сам актер не пострадал, а вот водитель другого авто попал в реанимацию, откуда уже не выбрался живым.

56-летний Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения на момент аварии. На камерах наблюдения видно, как актер на своем автомобиле на высокой скорости пересек двойную сплошную линию, выскочил на встречную полосу и врезался на полном ходу в грузовик.

В результате МВД возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В связи со смертью пострадавшего актеру теперь грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас артист под подпиской о невыезде. Находясь дома он вызвал «скорую» из частной клиники, а затем потребовал скорую психиатрическую помощь. Ввиду этого, сценарий озвученный ясновидящей может выглядеть весьма правдоподобно.

Напомним, Садальский вступился за Ефремова после пьяного ДТП: "Откуда столько желчи?"

Как сообщала Politeka, Ефремова после скандального ДТП нашли без сознания, на шее страшный след: появились подробности и фото.

Также Politeka писала, что пьяный друг Ефремова Панин влетел в человека, подробности: "На том же месте, где..."