Відома мексиканська модель Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX), яка часто знімається для Playboy, подражнила своїми апетитними формами

У себе в Instagram дівчина поділилася свіжими фото в купальнику, передає Politeka.net. Красуня вийшла на сонечко і позувала на камеру, показуючи свої принади з різних сторін. Через спеку вона навіть трохи змокла, що можна розгляедіти на фото.

Варто відзначити, що Кассандра вибрала для фотосесії дуже тісний купальник, який стис її великі груди, які так і норовили вистрибнути з оков. Крім цього, красуня повернулася до камери задом, засвітивши свою красиву п'яту точку.

За день пост моделі зібрав понад 10 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу захоплених відгуків.

«Супер фото», «Якщо вона не підвищить ваш кров'яний тиск, ви мертві», «Дай жару», «Ти з цього світу! Чудова», «Ти найкраща!!! Виглядає приголомшливо», «Вау, дитинко, ти виглядаєш так сексуально!», «Ви - джерело тепла! Стільки пекучої спеки... викликає глобальне потепління», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега постала в тигровому топіку, з якого ледь не випали груди моделі. Модель підняла руку в одному з кадрів, ледь не засвітивши найінтимніше.

Нагадаємо, що страсна Кассандра Сьєнега полонила пишними формами в мікро-бікіні: "Ого, як соковито!".

А ще Politeka писала, що томна Кассандра Сьєнега показала рум'яну красу в бікіні з ниточок: "Пустотливе кошеня".

Також Politeka повідомляла, що гаряча Кассандра Сьєнега потягнула за мотузочки бікіні, засвітивши зайве: "Ух, яка".