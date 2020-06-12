Відома актриса і модель Евеліна Бледанс повністю роздяглася на пляжі

Як передає Politeka.net, відповідних фото 51-річна артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram. (Щоб переглянути фото - проскролльте вниз)

На знімку Бледанс позує, лежачи на пляжі біля самої води абсолютно голою. Видно, що над кадром знімком добре попрацювали в фотошопі – все тіло моделі прикрашена візерунком черепашок, а груди прикривають червоні морські зірки.

Відзначимо, в мережі багатьом сподобалось фото. Хоча чимало хто при цьому зазначив, що Бледанс старіє.

«Фото супер! Так тримати! Ви красуня!», «Шикарна пантера», «Огого», «Ось це фото», «Ви старієте красиво ❤️», «Волочкової не наздогнати вас!❤️красуня, русалонька!», «Вічно молода бабуся! Молодець 👍 є що показати», «Боже Евеліна!!🔥 не перестаю Вами захоплюватися!! Шикарна жінка!!!», «Епатажна фотка! Ви провокатор, не в перший раз кажу вам це!))», «Як завжди богиня і еталон жіночої краси. Фото дуже гарне», «Нікого не слухаєте, всім би таке тіло у ваші роки», - пишуть в коментарях.

При цьому така витівка не всім припала до душі. Користувачі мережі порівняли Бледанс з Анастасією Волочковою, яка відома своїми надто відвертими оголеними знімками.

«Волочкову підміняєте», «З віком все впадають в маразм», «Аля Волочкова», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що спекотна Бледанс на колінах посвітила пружними принадностями: «Ух, які…».

Як повідомляла Politeka, безсоромна Бледанс без комплексів блиснула принадами в крихітному топі: «Можете мене…».

Також Politeka писала, що Бледанс розвалилася на ліжку з новим другом, приголомшивши визнанням: «Я полюбила цього хлопця».