Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецької Кардаш'ян, показала пишні форми в незвичайному образі

Цього разу Гюль стояла в світлій сукні з відкритими плечима, рукою притримуючи бюст. Красуня, як можна помітити, зовсім забула про білизну. Бахарі зібрала волосся в хвіст і показувала себе на тлі ліжка, де можна помітити великого плюшевого ведмедя. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Цукор і спеції. І все хороше, з цього зроблені маленькі дівчинки", - написала співачка.

"Просто захоплююча", "Яка гарна жінка", "Абсолютно красива леді", "Досконалість", "Ви гаряча", "Божевільна красуня", "Солодше цукру".

Повідомлялося, що відома модель Гюль Бахарі показала себе максимально привабливою.

На фото Гюль позує в темному платті з прозорими рукавами. Одяг був обтягуючим, тому підкреслив ідеальну фігуру красуні. Плаття і величезне декольте, яке показало пишний бюст красуні, який не був захований під білизною. Образ Бахарі доповнила стильною укладанням волосся і яскравим макіяжем.

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Красуня одягла міні плаття, в яке ледве втиснула свої неосяжні форми. Її пишні груди буквально вилізали з корсета, а стегна були так сильно обтягнуті, що здавалося плаття ось-ось лусне.

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