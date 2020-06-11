Від цієї краси неможливо відірвати погляд

Катерина Боярська, внучка легендарного актора Михайла Боярського, похвалилася фігурою в ефектному міні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, дівчина позує сидячи на кахлі на вулиці, примірявши ефектне міні. Наряд елегантно підкреслює форми зірки шостого розміру.

«Гаряча», «ну що сказати – красуня», «дуже красиво», «вогонь», «Катерина ви прекрасні як ніколи», «чудово», «чарівна», «як зазвичай – супер», «красуня, слів немає», - пишуть вони.

До цього ми писали, що онука знаменитого російського актора Михайла Боярського вразила формами в короткому топі.

Юна Катерина Боярська не соромиться виставляти напоказ свою розкішну фігуру. Дівчина регулярно ділиться новими знімками в своєму Instagram. На цей раз вона опублікувала фото, на якому позує на ліжку у відвертому вбранні, передає Politeka.net.

На фото Боярська сидить на краю ліжка, задумливо дивлячись кудись убік. На ній білий спортивний топ з кокетливими вставками у вигляді прозорої сіточки. Зухвале вбрання ідеально підкреслює пишні груди красуні.

Нагадаємо, пустотлива онука Боярського труснула шостим розміром бюсту в прозорому декольте.

Як повідомляла Politeka, внучка Боярського ледве вмістила шостий розмір в екстремальному декольте.

Також Politeka писала, що юна онука Боярського продемонструвала шостий розмір у вузькому топі.