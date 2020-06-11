Артист показав, що змінилося в його житті після розлучення

35-річний український телеведуший Володимир Остапчук показав, як виглядає його ідеальний ранок з новою коханою

Не так тавно артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram кадри, на яких розважається з новою пасією, нотаріусом Христиною Гірник, а також розповів докладного інтерв'ю, як йому живеться разом з нею і що змінилося в його житті.

Так, а сьогодні артист пешил показати, як виглядають ідеальне ранковий час разом з Христиною. Телеведучий блиснув новим чином перед об'єктивом, використовуючи Instagram-фільтр, а також показав гарний вид з вікна, свій смачний завтра і, звичайно ж, саму кохану, убирающую на кухні.

Не так давно пара також розповіла, підтримує свої відносини під час сварок і криз.

Володимир зазначив, що приводів для сварок у них вкрай мало: "Проте я майже завжди встаю на годину раніше Кріс, тому іноді доводиться її будити. Є один дієвий приємний спосіб", - зізнався Володимир.

А ось Христина розповідає, що приводів для сварок як таких немає зовсім, якщо їй не подобається, вона говорить прямо і її обранець бере це до уваги. Самі вони шукають шляхи до примирення шляхом діалогу.

Раніше Володимир Остапчук розповів, що він залишив своїй колишній дружині Олені Войченко після розлучення.

За його словами, за дванадцять років шлюбу вони встигли обзавестися двома квартирами, автомобілем і великою сумою грошей.

«В загалом у нас було близько 60 з тисяч. Ми їх розділили порівну. Я забрав один чемодан, сів у свою машину і поїхав, а все інше залишив. Так повинен вчинити справжній чоловік. Я вважаю, що це благородно», заявив телеведучий.

Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про що впав шлюбі телеведучого: "Я з тих жінок, які..".

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