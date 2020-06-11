Такого в історії України ще не було ніколи

Економіка України обвалиться сильніше, ніж очікувалося раніше

Новий прогноз Національного банку говорить, що ситуація виявилася набагато гірше, ніж можна було припустити, і ожутить це можна буде вже у другому кварталі 2020 року. Подробиці на брифінгу повідомив глава НБУ Яків Смолій.

Правління Національного банку пішло на радикальні заходи, і ухвалило рішення знизити облікову ставку до рекордного показника: з 8% до 6% з 12 червня 2020 року.

Важливо відзначити, що це найнижчий рівень облікової ставки за всю історію незалежної України. Нижче 6,5% раніше вона ще не опускалася.

"Для якнайшвидшого повернення економіки до зростання, необхідні досить рішучі кроки", - Смолій спробував объяснити різке зниження облікової ставки до 6%.

Відзначимо, в початку 2019 року облікова ставка НБУ була на рівні 18%, а на початку 2020 року - 13,5%.

За словами голови НБУ, пандемія та карантинні обмеження все загрожують українській економіці.

"За нашими оцінками, падіння української економіки у другому кварталі буде більшим, ніж очікувалося, хоча пік кризи вже пройдено", - заявив Смолій.

Також українців попередили, що інфляція буде зростати помірними темпами. (Згідно з даними Держстату, в травні рівень інфляції в Україні опустився нижче 2%. Ціни на продукти харчування в річному вимірі зросли на 2,7% (а в порівнянні з попереднім місяцем — на 1,2%)

Додамо, що у квітні Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз інфляції в Україні у 2020 році з 4,8% до 6% і підтвердило його на рівні 5% на 2021-2022 рр. Інфляція помірно прискориться в наступні місяці і до кінця 2020 року складе 6%.

Раніше уряд прездставило прогноз, згідно з яким, у 2020 році економіка України впаде на 4-8%. Очікування такі, що криза швидко не закінчиться, а рівень українського ВВП може падати на протязі цілого року.

У прогнозі від Кабміну говориться, що 2020 рік буде вкрай складним, українців очікує падіння експорту та імпорту (на 10% і 14,5% відповідно), зростання дефіциту бюджету (до 8% ВВП) і підвищення рівня безробіття (до 9,5%).

Очікується, що найбільше постраждають ті, хто працює у сфері промисловості, а також оптової та роздрібної торгівлі.

Сумні економічні прогнози актуальні не тільки для України. Так, Світовий банк заявив, що скорочення економіки в світі може скласти 5,2%. Це найбільший обвал в економіці з часів Другої світової війни.

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