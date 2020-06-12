Американська фітнес-модель Ана Чері пограла на камеру своїми принадами
Красуня постала в спокусливому вигляді, який не залишить нікого байдужим, передає Politeka.net. На кадрах в сторіз модель з'явилася в білій мереживній білизні.
Ліфчик практично не видно під прозорим пеньюаром. Останній був коротким і дозволив помилуватися накачаними ніжками Ани. Пеньюар прикрашав білий пушок.
Крихітні трусики бікіні сиділи ідеально на стегнах красуні і відкривали види на пружні сідниці.
Акуратна зачіска доповнила образ.
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Чері йшла на черевичках по коридору, розв'язуючи шовкову стрічку пеньюара. Однак, розв'язавши, красуня вирішила заінтригувати своїх шанувальників, вона відвернулася від камери та пішла назад.
Відео вийшло дуже гарячим і грайливим. Таку зірку не забудеш!
На жаль, кадри не отримали багато лайків адже були оприлюднені у сторіз, але, можливо, користувачі мережі засипали модель компліментами в особистих повідомленнях.
Нагадаємо, Ана Чері була одягнена в діряві шортики, під які забула одягнути білизну. Короткі шорти зробили неймовірний акцент на її пишній п'ятій точці. Тепер прекрасно видно результати тренувань моделі.
«Цей наряд як легкий вітерець», - підписала фото зірка.
Раніше ми писали, що Ана Чері позувала спиною на камеру в ледь помітній білизні, елегантно задираючи ногу. У якийсь момент знаменитість повертається і демонструє всім значні форми в прозорій мереживній білизні.
Нагадаємо також, що Ана Чері постала у всій красі в одному лише яскраво-рожевому бікіні, повернувшись боком до камери вона наочно продемонструвала результат бурхливих тренувань.
Нагадаємо, розкута Ана Чері зіграла в твістер в одній білизні і показала зайве.
Як повідомляла Politeka, Ана Чері довела до божевілля пишними формами в хижому білизна.
Також Politeka писала, що мокра Ана Чері без зайвих сумнівів розв'язала бікіні і показала все.