Американська фітнес-модель Ана Чері пограла на камеру своїми принадами

Красуня постала в спокусливому вигляді, який не залишить нікого байдужим, передає Politeka.net. На кадрах в сторіз модель з'явилася в білій мереживній білизні.

Ліфчик практично не видно під прозорим пеньюаром. Останній був коротким і дозволив помилуватися накачаними ніжками Ани. Пеньюар прикрашав білий пушок.

Крихітні трусики бікіні сиділи ідеально на стегнах красуні і відкривали види на пружні сідниці.

Акуратна зачіска доповнила образ.

Чері йшла на черевичках по коридору, розв'язуючи шовкову стрічку пеньюара. Однак, розв'язавши, красуня вирішила заінтригувати своїх шанувальників, вона відвернулася від камери та пішла назад.

Відео вийшло дуже гарячим і грайливим. Таку зірку не забудеш!

На жаль, кадри не отримали багато лайків адже були оприлюднені у сторіз, але, можливо, користувачі мережі засипали модель компліментами в особистих повідомленнях.

Нагадаємо, Ана Чері була одягнена в діряві шортики, під які забула одягнути білизну. Короткі шорти зробили неймовірний акцент на її пишній п'ятій точці. Тепер прекрасно видно результати тренувань моделі.

«Цей наряд як легкий вітерець», - підписала фото зірка.

Раніше ми писали, що Ана Чері позувала спиною на камеру в ледь помітній білизні, елегантно задираючи ногу. У якийсь момент знаменитість повертається і демонструє всім значні форми в прозорій мереживній білизні.

Нагадаємо також, що Ана Чері постала у всій красі в одному лише яскраво-рожевому бікіні, повернувшись боком до камери вона наочно продемонструвала результат бурхливих тренувань.

Нагадаємо, розкута Ана Чері зіграла в твістер в одній білизні і показала зайве.

Як повідомляла Politeka, Ана Чері довела до божевілля пишними формами в хижому білизна.

Також Politeka писала, що мокра Ана Чері без зайвих сумнівів розв'язала бікіні і показала все.