Відома модель, актриса Емілі Ратаковськи, як завжди, підкорює красою
Зірка часто публікує гарячі знімки в Instagram, пише Politeka.net. У цей раз модель опублікувала спекотне, але в той же час, дуже ніжне фото.
Ратаковськи позувала з квітами в руках. Модель обрала білу сорочку, гудзики якої розстебнула.
Знаменитість обняла вазу з квітами, дивилася в камеру і посміхалася. На красуні практично немає макіяжу, лише блиск прикрашав губи.
Емілі зробила акуратну зачіску, випустивши пару пасом біля обличчя.
Масове "блокування" рахунків українців, почалася розсилка смс: "В цілях безпеки..."
Дочка Орбакайте затьмарила талантом Лізу і Гаррі: "Єдина з родини Пугачової, хто..."
Смертельна хвороба у Бабкіної та Лещенка: стало відомо про непоправну втрату, молитви не допомогли
Пишнотіла красуня-сестра Наташі Корольової вразила зовнішністю, особисті кадри: "Ось це жінка!"
За 11 годин пост зібрав понад 600 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі відзначали натуральну красу кумира, її сонячність і свіжість.
"Ну, це нереально", - написав один з фанатів.
Також модель опублікувала в сторіз відео, на якому використала фільтри у вигляді метеликів, що сіли їй на обличчя.
Помітно, що під сорочкою зірка оголена, а на її шиї блищав акуратний ланцюжок.
Нагадаємо, Емілі Ратаковськи постала в білому топі який ідеально обтягнув її пишні груди.
Довжина топіка дала розглянути плоский живіт і тонку талію.
Також на моделі була довга вузька спідничка, яка облягла її п'яту точку.
Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи блиснула ідеальними формами в леопардовому купальнику і захопила сонячним виглядом.
Дівчина доповнила свій літній образ лише панамкою і світлими кросівками.
Нагадаємо також, що Емілі Ратаковськи позувала в білосніжному купальнику, оголивши головну гордість, в оточенні подруг. Як можна помітити, кожна з них вбралася в купальник і перуку. При цьому обличчя зірок закривали елегантні окуляри.
Нагадаємо, вогняна красуня Ратаковськи виставила свої багатства в облягаючому одязі
Також Politeka писала, що спокуслива Ратаковськи зняла білизну і показала свої принади без прикрас
А ще Politeka повідомляла, що Ратаковськи похвалилася ідеальними формами в крихітному білому бікіні