Відома модель, актриса Емілі Ратаковськи, як завжди, підкорює красою 

Зірка часто публікує гарячі знімки в Instagram, пише Politeka.net. У цей раз модель опублікувала спекотне, але в той же час, дуже ніжне фото. 

Ратаковськи позувала з квітами в руках. Модель обрала білу сорочку, гудзики якої розстебнула. 

Знаменитість обняла вазу з квітами, дивилася в камеру і посміхалася. На красуні практично немає макіяжу, лише блиск прикрашав губи.

Емілі зробила акуратну зачіску, випустивши пару пасом біля обличчя.

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За 11 годин пост зібрав понад 600 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі відзначали натуральну красу кумира, її сонячність і свіжість.

"Ну, це нереально", - написав один з фанатів. 

Також модель опублікувала в сторіз відео, на якому використала фільтри у вигляді метеликів, що сіли їй на обличчя. 

Помітно, що під сорочкою зірка оголена, а на її шиї блищав акуратний ланцюжок. 

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи постала в білому топі який ідеально обтягнув її пишні груди. 

Довжина топіка дала розглянути плоский живіт і тонку талію. 

Також на моделі була довга вузька спідничка, яка облягла її п'яту точку. 

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи блиснула ідеальними формами в леопардовому купальнику і захопила сонячним виглядом.

Дівчина доповнила свій літній образ лише панамкою і світлими кросівками.

Нагадаємо також, що Емілі Ратаковськи позувала в білосніжному купальнику, оголивши головну гордість, в оточенні подруг. Як можна помітити, кожна з них вбралася в купальник і перуку. При цьому обличчя зірок закривали елегантні окуляри.

Нагадаємо, вогняна красуня Ратаковськи виставила свої багатства в облягаючому одязі

Також Politeka писала, що спокуслива Ратаковськи зняла білизну і показала свої принади без прикрас

А ще Politeka повідомляла, що Ратаковськи похвалилася ідеальними формами в крихітному білому бікіні