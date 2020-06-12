Відома модель, актриса Емілі Ратаковськи, як завжди, підкорює красою

Зірка часто публікує гарячі знімки в Instagram, пише Politeka.net. У цей раз модель опублікувала спекотне, але в той же час, дуже ніжне фото.

Ратаковськи позувала з квітами в руках. Модель обрала білу сорочку, гудзики якої розстебнула.

Знаменитість обняла вазу з квітами, дивилася в камеру і посміхалася. На красуні практично немає макіяжу, лише блиск прикрашав губи.

Емілі зробила акуратну зачіску, випустивши пару пасом біля обличчя.

За 11 годин пост зібрав понад 600 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі відзначали натуральну красу кумира, її сонячність і свіжість.

"Ну, це нереально", - написав один з фанатів.

Також модель опублікувала в сторіз відео, на якому використала фільтри у вигляді метеликів, що сіли їй на обличчя.

Помітно, що під сорочкою зірка оголена, а на її шиї блищав акуратний ланцюжок.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи постала в білому топі який ідеально обтягнув її пишні груди.

Довжина топіка дала розглянути плоский живіт і тонку талію.

Також на моделі була довга вузька спідничка, яка облягла її п'яту точку.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи блиснула ідеальними формами в леопардовому купальнику і захопила сонячним виглядом.

Дівчина доповнила свій літній образ лише панамкою і світлими кросівками.

Нагадаємо також, що Емілі Ратаковськи позувала в білосніжному купальнику, оголивши головну гордість, в оточенні подруг. Як можна помітити, кожна з них вбралася в купальник і перуку. При цьому обличчя зірок закривали елегантні окуляри.

Нагадаємо, вогняна красуня Ратаковськи виставила свої багатства в облягаючому одязі

Також Politeka писала, що спокуслива Ратаковськи зняла білизну і показала свої принади без прикрас

А ще Politeka повідомляла, що Ратаковськи похвалилася ідеальними формами в крихітному білому бікіні