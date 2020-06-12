Відома модель, актриса, телеведуча Памела Андерсон вразила яскравим і гарячим образом
Зірка рідко публікує у своєму Instagram кольорові знімки, пише Politeka.net. Цього разу модель зробила новий виняток - вона розмістила яскраве спокусливе фото.
На знімку молода Памела з'явилася в блискучому платті золотого кольору. Наряд був з відкритою спиною і показав шовкову шкіру зірки.
Довгі рукави сукні розкішна Андерсон спустила з плеча. Модель задерла наряд, виставивши напоказ стрункі ніжки. Памела погладила долонькою коліно.
Красуня опустила голову до плеча і закрила очі, показавши чорні тіні на повіках. Хвилясте волосся зірки - розпущене.
Скандальна заява Зеленського, новий курс долара і продовження карантину – головне за ніч
Єфремова після скандальної ДТП знайшли без свідомості, на шиї страшний слід: з'явилися подробиці і фото
Дочка Орбакайте затьмарила талантом Лізу і Гаррі: "Єдина з родини Пугачової, хто..."
"По 4200 гривень на сім'ю": українців попередили про втрату житла через комуналку, що відбувається
Красуня злегка вигнулась, виставивши назад сідниці.
Загалом, фото вийшло неймовірно красивим завдяки моделі та обраному образу.
"Ніхто ніколи не знає нікого... 🌸", - підписала фото модель.
За чотири години пост зібрав понад 14 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі написали масу компліментів про фігуру зірки. Люди відзначали, як вона виглядає шикарно і гідна тільки любові.
"Дівчина-мрія", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Памела Андерсон постала в напівпрозорому пеньюарі чорного кольору, на якому проглядались тонкі мережива.
Крізь сіточку були помітні інтимні місця моделі. Красуня всіляко вигиналася для додачі кадру спокусливості.
Раніше ми писали, що Памела Андерсон позувала в гарячому літньому образі. Зверху на ній «морська» кофта в смужку з кокетливою шнурівкою на грудях, а ось внизу зірка явно забула надіти штани, і вважала за краще залишитися в одних трусиках. Судячи з усього, це низ від білого купальника.
Нагадаємо, невтомна Памела Андерсон розстебнула гудзики і показала, що ховає під тканиною.
Як повідомляла Politeka, Памела Андресон зняла одяг і побешкетувала біля води, гарячі кадри: "Так і хочеться...".
Також Politeka писала, що неперевершена Памела Андерсон взяла пікантну позу і показала груди.