Відома модель, актриса, телеведуча Памела Андерсон вразила яскравим і гарячим образом

Зірка рідко публікує у своєму Instagram кольорові знімки, пише Politeka.net. Цього разу модель зробила новий виняток - вона розмістила яскраве спокусливе фото.

На знімку молода Памела з'явилася в блискучому платті золотого кольору. Наряд був з відкритою спиною і показав шовкову шкіру зірки.

Довгі рукави сукні розкішна Андерсон спустила з плеча. Модель задерла наряд, виставивши напоказ стрункі ніжки. Памела погладила долонькою коліно.

Красуня опустила голову до плеча і закрила очі, показавши чорні тіні на повіках. Хвилясте волосся зірки - розпущене.

Красуня злегка вигнулась, виставивши назад сідниці.

Загалом, фото вийшло неймовірно красивим завдяки моделі та обраному образу.

"Ніхто ніколи не знає нікого... 🌸", - підписала фото модель.

За чотири години пост зібрав понад 14 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали масу компліментів про фігуру зірки. Люди відзначали, як вона виглядає шикарно і гідна тільки любові.

"Дівчина-мрія", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Памела Андерсон постала в напівпрозорому пеньюарі чорного кольору, на якому проглядались тонкі мережива.

Крізь сіточку були помітні інтимні місця моделі. Красуня всіляко вигиналася для додачі кадру спокусливості.

Раніше ми писали, що Памела Андерсон позувала в гарячому літньому образі. Зверху на ній «морська» кофта в смужку з кокетливою шнурівкою на грудях, а ось внизу зірка явно забула надіти штани, і вважала за краще залишитися в одних трусиках. Судячи з усього, це низ від білого купальника.

Нагадаємо, невтомна Памела Андерсон розстебнула гудзики і показала, що ховає під тканиною.

Як повідомляла Politeka, Памела Андресон зняла одяг і побешкетувала біля води, гарячі кадри: "Так і хочеться...".

Також Politeka писала, що неперевершена Памела Андерсон взяла пікантну позу і показала груди.