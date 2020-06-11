Стало відомо, як карантин вплинув на доходи українців
Про це інформує компанія Research & Branding Group, яка проводила опитування серед українців.
За результатами дослідження, більша частина українців відчули на собі фінансові проблеми через введений Кабінетом міністрів карантин на тлі епідемії китайського вірусу.
Смертельна хвороба у Бабкіної та Лещенка: стало відомо про непоправну втрату, молитви не допомогли
"По 4200 гривень на сім'ю": українців попередили про втрату житла через комуналку, що відбувається
Кличко розмалював вагітний животик колишньої нареченої, особисті фото: "Хороша робота, татко"
«Солодка парочка»: Лорак возз'єдналася з Кіркоровим заради щастя дочки, Лобода не витримала
Соціологи відзначили, що серед всіх фінансових наслідків карантину опитані українці виділили такі:
- загальне зниження рівня доходів населення (відзначили 52% респондентів);
- труднощі зі своєчасною оплатою комунальних та інших рахунків (10%);
- зникла можливість допомагати родичам (4%);
- збитки від вкладених інвестицій і проблеми з орендою житла або іпотекою – 2% і 1% відповідно.
Також експерти повідомляють, що 27% українців криза ніяк не торкнулася і їхнє фінансове становище не змінилося. Більшу частину з них склали люди старшого віку та жителі сільської місцевості. Варто відзначити, що в середині квітня таких респондентів було 19%.
Близько половини опитаних у ході дослідження українців (48%) повідомили, що у них майже немає накопичень (на початку квітня таких було 39%). У 10% респондентів грошей повинно вистачити не більше, ніж на два тижні, ще у 10% – максимум на чотири місяці. В інших опитаних в ході дослідження є накопичення на один-три місяці.
Раніше ми розповідали про те, що економічні прогнози для України залишаються невтішними навіть за умови виділення Києву траншу МВФ.
За словами експерта Андрія Шевчишина, меморандум співпраці з МВФ практично не робить впливу на ринок, тому не варто очікувати серйозного зміцнення національної валюти.
Також експерти попереджають українців про другу хвилю економічної кризи через карантин. Проблеми з пошуком роботи будуть спостерігатися ще як мінімум до кінця 2020 року. І такий розклад можливий при позитивному сценарії.
Якщо в січні 2020 року експерти прогнозували зростання середньої зарплати на 20-25%, то зараз вона навпаки впала на 10-15%.
Нагадаємо про рекордний обвал економіки: мільйони людей стануть жебраками вже в цьому році, важливе попередження
Як повідомляла Politeka, новий криза доб'є українців, уріжуть зарплати ще більше: названо терміни
Також Politeka писала, що українцям масово урізують зарплати, прийнято радикальне рішення