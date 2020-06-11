Стало відомо, як карантин вплинув на доходи українців

Про це інформує компанія Research & Branding Group, яка проводила опитування серед українців.

За результатами дослідження, більша частина українців відчули на собі фінансові проблеми через введений Кабінетом міністрів карантин на тлі епідемії китайського вірусу.

Соціологи відзначили, що серед всіх фінансових наслідків карантину опитані українці виділили такі:

загальне зниження рівня доходів населення (відзначили 52% респондентів);

труднощі зі своєчасною оплатою комунальних та інших рахунків (10%);

зникла можливість допомагати родичам (4%);

збитки від вкладених інвестицій і проблеми з орендою житла або іпотекою – 2% і 1% відповідно.

Також експерти повідомляють, що 27% українців криза ніяк не торкнулася і їхнє фінансове становище не змінилося. Більшу частину з них склали люди старшого віку та жителі сільської місцевості. Варто відзначити, що в середині квітня таких респондентів було 19%.

Близько половини опитаних у ході дослідження українців (48%) повідомили, що у них майже немає накопичень (на початку квітня таких було 39%). У 10% респондентів грошей повинно вистачити не більше, ніж на два тижні, ще у 10% – максимум на чотири місяці. В інших опитаних в ході дослідження є накопичення на один-три місяці.

Раніше ми розповідали про те, що економічні прогнози для України залишаються невтішними навіть за умови виділення Києву траншу МВФ.

За словами експерта Андрія Шевчишина, меморандум співпраці з МВФ практично не робить впливу на ринок, тому не варто очікувати серйозного зміцнення національної валюти.

Також експерти попереджають українців про другу хвилю економічної кризи через карантин. Проблеми з пошуком роботи будуть спостерігатися ще як мінімум до кінця 2020 року. І такий розклад можливий при позитивному сценарії.

Якщо в січні 2020 року експерти прогнозували зростання середньої зарплати на 20-25%, то зараз вона навпаки впала на 10-15%.

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