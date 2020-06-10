Українська співачка Віра Брежнєва, дружина відомого продюсера Костянтина Меладзе, з'явилася в незвичному образі
Красуня опублікувала знімок в Instagram, де показано, як над її зачіскою "чаклує" стиліст, пише Politeka.net.
Сама артистка при цьому позує біля дзеркала. Волосся Віри прибране назад в акуратну зачіску.
Співачка опустила очі, повіки підфарбовані легкими тінями нюдових відтінків, а також трохи виділяються чорні вії.
Єдине на чому зроблений акцент в макіяжі Брежнєвої - яскраві губи, які зірка прочинила.
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При цьому видно, що Віра одягла білий халатик, який трохи спустила з плеча, додавши образу пікантності.
"Збираюся на ВЕЧІРОЧКУ року! Сьогодні вночі 💃🏼 Слідкуйте за сторіс ♥️", - підписала кадр артистка.
За дві години пост зібрав майже 50 тисяч лайків та багато коментарів.
"Эхххх мені б ваше життя😮👏👏👏", "А коли у вас буде справжня родина, а не вечірки?", "Це ж скільки треба мати любові до світу і до себе, щоб так тримати удар. Віра ви чудові!", "Вік бере своє,тим більше чоловік старий", "Яка ж красива Віра. Сила волі, працьовитість, і звичайно ж віра в себе. Як же не вистачає цього. Особливо віри. Зараз вірю в себе вірю. 🌷", "Віро, таке відчуття, ніби вам личать всі відтінки помад на світі!))❤️", "Мені завжди було цікаво, чи бувають такі моменти у Віри, коли вона дивиться на себе і не подобається собі в дзеркалі)🙈 Я обожнюю Віру, і вона завжди бездоганна))❤️ Не впевнена, що Віра побачить серед сотні мій коментар, але для мене Віра - найкрасивіша дівчина))😊", - написали користувачі мережі.
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