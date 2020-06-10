Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує компанія Потапа, похвалилася гнучкістю
Зірка опублікувала цікавий кадр, який зробила, лежачи на підлозі біля дзеркала, передає Politeka.net. Красуня з'явилася в просторому спортивному костюмі та білих шкарпетках. У вухах співачки блищали сережки.
Андраде тримала в руках телефон, який направила на дзеркало і зняла себе.
При цьому красуня задерла одну ногу, показавши свою розтяжку.
"Monkey moood😌😁 Опиши свій настрій за допомогою емодзі", - підписала знімок зірка.
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За дві години пост зібрав понад 6000 лайків та багато коментарів.
"Всі ми трохи Мішель🔥😆", "не Можна бути такою гарною😻💛", "Я теж так вмію, тільки якщо ногу опустити", "найкраща 🖇️💛", "найкрасивіша😍💕", "Володарка сердець❤️", "Мама: ти хоч щось в цьому житті вмієш?Я: Уіі, дивись як вмію😂", "Ваааау😍", "Малявочка наша😍😍💘", "Ідеальна😍😍", "Класна розтяжка", "Бозі, хто це курчаточко 🤗🐣", "Приблизно так", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Мішель Андраде опублікувала відео, на яких змінила зачіску. Зірка знаходилася в салоні краси, її волосся було мокрим. Співачка зняла, як перукар почав обрізати їй чубок.
Раніше повідомлялося, що Мішель Андраде влаштувала «брудні» танці на камеру.
«О Ріша! Твої танці це любов! І звичайно ж, під улюблену ciara», - йдеться в повідомленні.
Раніше ми писали, що Мішель Андраде позувала в чорному піджаку, з-під якого видніється темна білизна. Доповнила образ співачка елегантним кулоном і сережками.
Нагадаємо, Андраде показала найбільш ефектні пози прямо в кріслі, дочка Потапа оцінила.
Також Politeka повідомляла, що розкішна Мішель Андраде в облягаючому майці показала свою гордість.
А ще Politeka писала, що юна підопічна Потапа влаштувала брудні танці прямо в барі.