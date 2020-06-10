Популярна українська виконавиця Даша Астаф'єва блиснула ідеальними ногами в мінісукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Літо. Саме час сяяти і піклуватися про свою шкіру із задоволенням», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що Астаф'єва розповідає шанувальникам про косметику, яку вважає за краще користуватися. Сам пост вона супроводжувала яскравим знімком у мінісукні, яке підкреслювало відразу дві її гордості: пишні груди й ідеальні ноги. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«яка гарна», «неможливо красива», «ух, яка самка», «Даша, ти дуже гарна дівчинка», «вау, лялечка», «бронзова статуетка», «шикарна», «зірка», «найкрасивіша жінка в світі», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, українська співачка та акторка Даша Астаф'єва вразила сміливим нарядом на публічному заході.

Так, Астаф'єва позує в напівпрозорому червоному платті, а поруч біля неї стоїть телеведуча Катя Осадча. На обох зірок маски у зв'язку з епідемією вірусу з Китаю.

«Як завжди, на висоті», «Красуні неймовірні», «і не соромно бути такою красивою?», «Дуже красиво! Стильно і незвично», «Неймовірна», «до чого ж гарно», - пишуть вони.

Нагадаємо, Астаф'єву залишили без білизни, щоб підпалити в прямому ефірі

Також Politeka писала, що Астаф'єва в образі похмурою діви спокусила загадкового красеня

А ще Politeka повідомляла, що Астаф'єва в одних трусах розтягнулася в незвичайній позі