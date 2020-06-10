Скандальний російський актор Михайло Єфремов по всій видимості намагався покінчити з собою після того, як влаштував у центрі Москви смертельну ДТП

Про це йдеться в пості Телеграм-каналу Mash. Як стало відомо, перед засіданням суду, куди доставили актора, родичі помітили у нього на шиї глибоке свіже садно, схоже на характерний слід від мотузки при повішенні. Рідні Єфремова стверджують, що він був без свідомості. Вони викликали швидку, лікарі якої побачили в тому, що трапилося, ознаки суїциду. Після цього на місце викликали психіатрів.

У той же час, слідство не виключає, що актор міг отримати таку травму під час аварії від ланцюжка або ременя.

Сам Єфремов після того, як прийшов у свідомість заявив, що нічого не пам'ятає про загадковий слід у себе на шиї. На момент втрати свідомості він був у кімнаті один.

Уточнюється, що відразу після аварії лікарі не оглядали актора, тому нічого не відомо про можливі травми, отримані у ДТП.

Очікується, що в ході слідства з Єфремовим продовжать працювати психіатри, які повинні будуть дати оцінку його психічного стану.

Нагадаємо, ввечері 8 червня 56-річний Єфремов на своєму автомобілі на високій швидкості перетнув подвійну суцільну лінію, вискочив на зустрічну смугу в центрі Москви і врізався на повному ходу в вантажівку, водій якої серйозно постраждав. До ранку 9 червня потерпілий помер. Відомо, що чоловікові було 67 років, родом він із Рязані, а в столиці працював кур'єром.

У зв'язку зі смертю потерпілого, акторові тепер загрожує до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, доньку Єфремова після ДТП зацькували в мережі, звинувативши в трагедії: "Не дивно, що батько...".

Як повідомляла Politeka, Михайла Єфремова після ДТП витягли з ліжка коханки, нові подробиці.

Також Politeka писала, що протверезілий Єфремов вперше заговорив після ДТП, суд не помилував актора.