Скандальний російський актор Михайло Єфремов по всій видимості намагався покінчити з собою після того, як влаштував у центрі Москви смертельну ДТП
Про це йдеться в пості Телеграм-каналу Mash. Як стало відомо, перед засіданням суду, куди доставили актора, родичі помітили у нього на шиї глибоке свіже садно, схоже на характерний слід від мотузки при повішенні. Рідні Єфремова стверджують, що він був без свідомості. Вони викликали швидку, лікарі якої побачили в тому, що трапилося, ознаки суїциду. Після цього на місце викликали психіатрів.
У той же час, слідство не виключає, що актор міг отримати таку травму під час аварії від ланцюжка або ременя.
Сам Єфремов після того, як прийшов у свідомість заявив, що нічого не пам'ятає про загадковий слід у себе на шиї. На момент втрати свідомості він був у кімнаті один.
Кличко розмалював вагітний животик колишньої нареченої, особисті фото: "Хороша робота, татко"
Джолі розкрила сумну таємницю про дочку, яка змінює стать: "Вже під час вагітності знала..."
Пишнотіла красуня-сестра Наташі Корольової вразила зовнішністю, особисті кадри: "Ось це жінка!"
Екстремальний розмір російської Кардашьян не поміщається ні в один купальник: "порвав на шматки", фото
Уточнюється, що відразу після аварії лікарі не оглядали актора, тому нічого не відомо про можливі травми, отримані у ДТП.
Очікується, що в ході слідства з Єфремовим продовжать працювати психіатри, які повинні будуть дати оцінку його психічного стану.
Нагадаємо, ввечері 8 червня 56-річний Єфремов на своєму автомобілі на високій швидкості перетнув подвійну суцільну лінію, вискочив на зустрічну смугу в центрі Москви і врізався на повному ходу в вантажівку, водій якої серйозно постраждав. До ранку 9 червня потерпілий помер. Відомо, що чоловікові було 67 років, родом він із Рязані, а в столиці працював кур'єром.
У зв'язку зі смертю потерпілого, акторові тепер загрожує до 12 років в'язниці.
Нагадаємо, доньку Єфремова після ДТП зацькували в мережі, звинувативши в трагедії: "Не дивно, що батько...".
Як повідомляла Politeka, Михайла Єфремова після ДТП витягли з ліжка коханки, нові подробиці.
Також Politeka писала, що протверезілий Єфремов вперше заговорив після ДТП, суд не помилував актора.