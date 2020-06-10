Одну из дочек российского актера Михаила Ефремова Анну Марию затравили в сети после того, как ее отец попал в ДТП

Как передает Politeka.net, под последним фото у нее на страничке развернулась настоящая дискуссия о том, что натворил ее отец. Хотя обычно под ее фото оставляют немного комментариев.

Как известно, 19-летняя Анна Мария родилась в браке Ефремова с актрисой Ксенией Качалиной. Девушка призналась, что относит себя к ЛГБТ-сообществу. Долгое время Анна жила с матерью в Индии. В одной из телепередач она призналась, что у ее матери есть психические проблемы, которые она не хочет решать.

В комментариях к последнему посту девушку стали винить в том, что отец пьет из-за нее.

«Косплеер, феминистка и лесбиянка. Немудрено, что отец запил», «Придется все-таки передачки носить», «Ефремова посадить на 15 лет», «Конечно помогал, даже домработницу ей оплачивает. А пить наверно стал как дочь лесбиянкой стало и называет себя мужским полом», «Мозг есть? Или так же, как и у папы, - отсутствует?! Как язык поворачивается говорить чушь, что ответственны те, кто рядом сидел?! Боже, какая глупая девочка», - накинулись на девушку люди.

Но нашлись и те, кто поддержал девушку.

«Никому не пожелаю оказаться на твоём месте сейчас. Ни один ребёнок не должен отвечать за проступки родителей», «Бухающий родитель это жесть. Будь сильным, сейчас начнётся настоящий ад, поэтому обрастай бронёй и особо не раскисай», «После того как батя убил человека, теперь задолбают», - пишут пользователи сети.

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