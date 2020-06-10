Американська фітнес-модель Ана Чері без сорому показалася в крихітній білизні, в якій засмагала будинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Жаркий день….», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Чреи позує практично в невидимій білизні та топі прямо на вулиці, застигнувши в гарячій позі. При цьому зірка не забула надіти на голову кепку через сильну спеку. Її прихильники були в захваті від ідеальних форм кумира, про що свідчать коментарі під знімком.

«Нереально красива», «так виглядає досконалість», «Чорт, бомбезний», «ідеальне тіло і красива дівчина – мрія і краса», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, популярна фітнес-модель Ана Чері показала своє тіло у всій красі.

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала дуже відвертий знімок. Красуня була одягнена в діряві шортики, під які забула одягнути білизну. Короткі шорти зробили неймовірний акцент на її пишною п'ятій точці. Тепер прекрасно видно результати тренувань Чері. Наверх фітнес-модель одягла білу футболку, через яку проглядалася її апетитна груди.

«Цей наряд як легкий вітерець», - підписала фото зірка.

За півгодини пост зірки зібрав понад 30 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

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