Відома українська актриса Ліза Василенко, зірка серіалу "Школа", показала себе під час прогулянки в Харкові

На фото красуня позує в короткому топі і штанях. Ліза в цей раз гуляла по харківському парку, про поїздку в який вона говорила кілька днів тому. Образ Василенко доповнила стильною зачіскою і сережками у вигляді кілець. В руках у зірки був кулька у вигляді дівчинки, а на фоні можна помітити різні атракціони. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 30 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Хочу зараз опинитися біля тебе", "Красива", "Яка гарна", "Нереально красива", "Люблю тебе", "Няшка", "Булочка з корицею".

Повідомлялося, що популярна українська актриса Єлизавета Василенко з серіалу «Школа» вразила красою на відпочинку.

«Напиши в коментарях чому підписаний на мене🦥🌈Мені дуже цікаво дізнатися», - йдеться в повідомленні.

Повідомлялося, що зірка популярного серіалу "Школа" Єлизавета Василенко показала несподіване фото у своєму блозі.

21-річна актриса Єлизавета Василенко, відома з українського серіалу "Школа", зачарувала фотографією з даху висотки, показавши, де вона проводить карантин. Відповідну фотографію актриса Василенко виставила на своїй сторінці в Instagram.

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