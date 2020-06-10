Одну з дочок російського актора Михайла Єфремова Анну Марію зацькували у мережі після того, як її батько потрапив у ДТП

Як передає Politeka.net, під останнім фото у неї на сторінці розгорнулася справжня дискусія про те, що натворив її батько. Хоча зазвичай під її фото залишають трохи коментарів.

Як відомо, 19-річна Анна Марія народилася у шлюбі Єфремова з актрисою Ксенією Качаліной. Дівчина зізналася, що відносить себе до ЛГБТ-спільноти. Тривалий час Анна жила з матір'ю в Індії. В одній з телепередач вона зізналася, що у її матері є психічні проблеми, які вона не хоче вирішувати.

У коментарях до останнього посту дівчину стали звинувачувати в тому, що батько п'є через неї.

«Косплеєр, феміністка і лесбіянка. Не дивно, що батько запив», «Доведеться все-таки носити передачки», «Єфремова посадити на 15 років», «Звичайно допомагав, навіть домробітницю їй оплачує. А пити напевно став як дочка лесбіянкою стала і називає себе чоловічою статтю», «Мозок є? Або так само, як і в тата, нема?! Як язик повертається говорити нісенітницю, що відповідальні ті, хто поруч сидів?! Боже, яка дурна дівчинка», - накинулися на дівчину люди.

Але знайшлися й ті, хто підтримав дівчину.

«Нікому не побажаю опинитися на твоєму місці зараз. Жодна дитина не повинна відповідати за гріхи батьків», «Бухающий батько це жесть. Будь сильним, зараз почнеться справжнє пекло, тому обрастай бронею і особливо не розкисай», «Після того, як батя вбив людину, тепер задолбають», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Бльоданс зі страшним обличчям накинулася на Єфремова після трагедії: "Міша, що ж ти такий...".

Як повідомляла Politeka, скандальний Панін матом пояснив, чому Єфремова треба терміново відпустити: "Мішу не можна садити!".

Також Politeka писала, що Михайла Єфремова після ДТП витягли з ліжка коханки, нові подробиці: "У мене грошей дох...".