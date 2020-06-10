Відома українська актриса Марта Адамчук, зірка "Квартал 95" показала, як отримує задоволення від літа

На фото Березня стоїть у чорній сукні, під яким, як можна помітити, нічого не було і хочеться спрасить: "А де білизна?". Адамчук розстебнула сорочку, яка була зверху і закрила очі від задоволення. Зірка позувала на лужайуке на тлі дерева, завдяки чому фото вийшло ніжним і сонячним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Зелений колір робочого процесу", - написала Марта.

Фанати поставили понад 500 лайків і написали кілька коментарів:

"Потрібно Марту зняти у кіно (документальне укр.історичному) такий типаж....", "Супер", "Вогонь", "Люблю".

Раніше ми повідомляли, що 34-річна українська співачка, учасниця "Квартал 95" Марта Адамчук захопила фігурою у відвертому вбранні, похвалившись незвичайним заняттям.

Брюнетка з'явилася в чорній вузькій кофтині з глибоким вирізом на спині. Помітно, що на ній немає нижньої білизни, що, безумовно, додає пікантності її образу. Також Марта спокусила округлостями джинси з високою талією, які ідеально сіли на неї.

Повідомлялося, що українська співачка і учасниця «Квартал 95» Марта Адамчук показала неймовірний образ і підкорила фанатів.

«Хочу проявити плівку своїх мрій. Пора», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Адамчук позує в неймовірно чуттєвому образі – білій довгій сукні, доповнивши образ красивими сережками і макіяжем. В руках зірка тримає фотоапарат. Повз запаморочливого образу зірки її шанувальники не змогли пройти повз.

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